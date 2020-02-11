Парсинг на WP

Такая ситуация: разово поработали со специалистом, чтобы сделать сайт на Webflow. Дизайнеры научились верстать лендинги и блог посты, маркетинг-отдел - менять тексты, но специалист ушел и теперь некому фиксить баги и выполнять более сложные работы. ...
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Добрый день, есть сайт на WP нужно его подлотать.
1. Обновление CMS WP + версию php 7.2 убедится что все работает.
2. Максимальное ускорение сайта под pagespeed
Нужно максимально ускорить сайт!
4. https://psn-accounts.com/games/crash-team-racing/ на странице игры вкладки tabs не работают.
- PS 4
- PS 3
- АРЕНДА
6. https://psn-accounts.com/category/test/ у созданной рубрики белый экран
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