Парсинг на WP

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки168 просмотров
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Добрый день, есть сайт на WP нужно его подлотать.

1. Обновление CMS WP + версию php 7.2 убедится что все работает.

2. Максимальное ускорение сайта под pagespeed

Нужно максимально ускорить сайт!

4. https://psn-accounts.com/games/crash-team-racing/ на странице игры вкладки tabs не работают.

  • PS 4
  • PS 3
  • АРЕНДА
5. При добавление записи или страницы белый экран

6. https://psn-accounts.com/category/test/ у созданной рубрики белый экран 

4 года назад
Artvisionkz
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад