Wordpress исправить ошибку темы.

На сайте Wordpress установлена самописаня тема. При ее использовании внутри админки появляются ошибки:

При попытке открыть библиотеку медиафайлов видна бесконечная загрузка и файлы-картинки не отображаются.

При попытке загрузки файла-картинки, выдается ошибка, но картинка загружается на хостинг.

При обновлении любого плагинов выдается ошибка, но плагин при этом нормально обновляется.

При попытке удалить любую тему, выдает ошибку, но физически ее удаляет.

И еще похожие приколы.

Если сменить тему сайта на одну из "по умолчанию", все ошибки пропадают.

Плагин "Health Check & Troubleshooting" при активной "Самописной теме" выдает ошибку "REST API не смог корректно обработать параметр запроса context." Видимо проблема в этом. Надо решить.

PS: Тема создавалась давно. Видимо с новыми WP не совсем дружит. Раньше все было ок (До какой версии не знаю).