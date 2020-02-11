Wordpress исправить ошибку темы.

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Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка1066 просмотров
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На сайте Wordpress установлена самописаня тема. При ее использовании внутри админки появляются ошибки:

  • При попытке открыть библиотеку медиафайлов видна бесконечная загрузка и файлы-картинки не отображаются.
  • При попытке загрузки файла-картинки, выдается ошибка, но картинка загружается на хостинг.
  • При обновлении любого плагинов выдается ошибка, но плагин при этом нормально обновляется.
  • При попытке удалить любую тему, выдает ошибку, но физически ее удаляет.
  • И еще похожие приколы.
Если сменить тему сайта на одну из "по умолчанию", все ошибки пропадают.

Плагин "Health Check & Troubleshooting" при активной "Самописной теме" выдает ошибку "REST API не смог корректно обработать параметр запроса context." Видимо проблема в этом. Надо решить.

PS: Тема создавалась давно. Видимо с новыми WP не совсем дружит. Раньше все было ок (До какой версии не знаю).

WordPress
4 года назад
Funker
Макс 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад