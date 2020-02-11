Доработка плагина Front End PM для Wordpress

Доброго времени суток.

На сайте с возможностью размещения объявлений необходимо доработать плагин Front End PM таким образом, чтобы было можно отправить сообщение автору прямо со страницы его объявления с указанием названия объявления в теме или в теле сообщения.

Базово в теме доступно общение с автором объявления по e-mail, нужно перенести это общение непосредственно на площадку сайта.

Тема, на которой работает сайт - Classima, плагин размещения объявлений - Classified Listing Pro.