Доработка плагина Front End PM для Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки162 просмотра
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Доброго времени суток.

На сайте с возможностью размещения объявлений необходимо доработать плагин Front End PM таким образом, чтобы было можно отправить сообщение автору прямо со страницы его объявления с указанием названия объявления в теме или в теле сообщения.

Базово в теме доступно общение с автором объявления по e-mail, нужно перенести это общение непосредственно на площадку сайта. 

Тема, на которой работает сайт - Classima, плагин размещения объявлений - Classified Listing Pro.

WordPress
4 года назад
alexhuchasheva
Александра 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад