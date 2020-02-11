Корректировка по DRUPAL

Есть сайт написанный на wordpress. Требуется добавить раздел для клиентов! У нас пользователей-клиентов около 100. У каждого будет логин и пароль. Пользователь входит на сайт и видит список своих заявок. Регистрация/ восстановление пароля не нужны. Наш сотрудник все пароли и логины раздает. Исходник ...