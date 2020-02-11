Аудит и оптимизация лендинга на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки198 просмотров
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Уважаемые коллеги,

Есть лендинг на WordPress с конверсией 0,7% посетитель в заявку и 40% Заявка в продажу.

Целевая аудитория – владельцы интернет магазинов, сайтов с высокой посещаемостью.

Необходимо провести аудит и анализ текущей конверсии.

Предложить и разработать новую версию для последующего тестирования.

В заявке прошу присылать ссылки на Ваши работы по оптимизации лендинга

WordPress
4 года назад
inoline
39 летСербия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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