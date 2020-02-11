Аудит и оптимизация лендинга на WordPress

Такая ситуация: разово поработали со специалистом, чтобы сделать сайт на Webflow. Дизайнеры научились верстать лендинги и блог посты, маркетинг-отдел - менять тексты, но специалист ушел и теперь некому фиксить баги и выполнять более сложные работы. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые коллеги,
Есть лендинг на WordPress с конверсией 0,7% посетитель в заявку и 40% Заявка в продажу.
Целевая аудитория – владельцы интернет магазинов, сайтов с высокой посещаемостью.
Необходимо провести аудит и анализ текущей конверсии.
Предложить и разработать новую версию для последующего тестирования.
В заявке прошу присылать ссылки на Ваши работы по оптимизации лендинга
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