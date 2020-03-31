Сделать натяжку вёрстки на WordPress

$260
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок257 просмотров
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Сделать натяжку вёрстки на WordPress. Сделать организацию страниц, рубрик, записей. Создать меню. Реализовать систему фильтрации записей по рубрике и дате. Реализовать систему поиска по сайту.

Должна быть реализована возможность изменять все графические изображения и текстовые блоки через админку сайта.

WordPress
4 года назад
Alfakill
Андрей 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Dv1zhok
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
12 дней назад
4 года назад
$260
25 дней
Как всегда - работа выполнена на высшем уровне! Очень удобная и интуитивно понятная админка. Всё сделано быстро, качественно и без ошибок. Буду сотрудничать и дальше. Однозначно рекомендую исполнителя!
Еще одно положительное сотрудничество с Андреем и не последнее. В работе все нравится, быстрый фидбек, всегда на связи. Только положительные впечатления! Рекомендую к сотрудничеству.
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