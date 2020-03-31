Здравствуйте, нужен срочно специалист по вордпресс, на сайте нужно внести правки, подключить платежные системы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать натяжку вёрстки на WordPress. Сделать организацию страниц, рубрик, записей. Создать меню. Реализовать систему фильтрации записей по рубрике и дате. Реализовать систему поиска по сайту.
Должна быть реализована возможность изменять все графические изображения и текстовые блоки через админку сайта.
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