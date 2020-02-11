Необходимо обновить сайт.

Добрый день, если есть знания WordPress, то свяжитесь со мной.

Нам нужно заново разработать сайт.

Хотим новый сайт сделать на WordPress. Шаблом выберем вместе с вами.

Сайт на 2х языках (с последующим вариантом добавлять языки), тексты и картинки/фотографии наши.

Пишите сразу в скайп: kneis.de (это не сайт, это просто имя)