Консультация по WP

Есть сайт на DRUPAL!!!. На нем висит такой вот прайс. Цена сейчас в рублях. Нужно сделать второй столбик, чтобы можно было разместить цены в гривнах например. Админка выглядит так: [url=https://prnt.sc/r0x43i]https://prnt.sc/r0x43i[/url] Цены и сроки пожалуйста. Завтра выберу исполнителя.