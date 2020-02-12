Создание сайтов под ключ, лендинги, интернет магазины
СОЗДАЮ ПРОДАЮЩИЕ САЙТЫ, ЛЕНДИНГИ, ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНЫ.
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ДЛЯ САЙТА.
РЕАЛИЗОВАННО БОЛЛЕЕ 50+ WEB ПРОЕКТОВ
Как я работаю:
- Ответственно
- Индивидуальный подход
- Вежливость и отзывчивость
- Адекватные цены
- Качественный результат
Результат сотрудничества:
- Быстрый рабочий сайт, без лишнего кода и мусора
- Увеличение количества клиентов и продаж
- Позитивное представление Вашего бизнеса в интернете
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Разработка на wordpress93 просмотра
- Многостраничный сайт свадебной тематики84 просмотра
- Интернет магазин106 просмотров
- Промо-сайты, сайты под мероприятия107 просмотров
- Сайты на WP97 просмотров
- Сайты под ключ78 просмотров
- Интернет магазин87 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Грамотный и внимательный профессионал. Рекомендации и коментарии исчерпывающие и содержательные. Очень положительный и продуктивный опыт общения. Спасибо за помощь! Рекомендуем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятное общение и моментальная оплата результата!