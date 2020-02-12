mikekostunin

Михаил mikekostunin

 
33 годаРоссия/Нижний Новгород
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание сайтов под ключ, лендинги, интернет магазины

﻿СОЗДАЮ ПРОДАЮЩИЕ САЙТЫ, ЛЕНДИНГИ, ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНЫ.

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ДЛЯ САЙТА.

РЕАЛИЗОВАННО БОЛЛЕЕ 50+ WEB ПРОЕКТОВ

Как я работаю:

  • Ответственно
  • Индивидуальный подход
  • Вежливость и отзывчивость
  • Адекватные цены
  • Качественный результат

Результат сотрудничества:

  • ﻿﻿Быстрый рабочий сайт, без лишнего кода и мусора
  • ﻿Увеличение количества клиентов и продаж
  • Позитивное представление Вашего бизнеса в интернете

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
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50 летКипр
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
$15
10 баллов
4 года назад
Консультация по WP
Грамотный и внимательный профессионал. Рекомендации и коментарии исчерпывающие и содержательные. Очень положительный и продуктивный опыт общения. Спасибо за помощь! Рекомендуем к сотрудничеству!
Отличный заказчик, приятное общение и моментальная оплата результата!
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