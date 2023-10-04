nicepage

Олег Дудко nicepage

 
51 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Nicepage
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
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  • Нужна консультация по улучшению конструктора сайтов

    $15

    Ищется опытный веб-дизайнер или программист для консультации по улучшению конструктора сайтов. Необходимо создать веб-страницу в приложении и предоставить рекомендации. Требуется уверенная работа с графическими редакторами, тестовый звонок перед консультацией и наличие производительного компьютера.

    FigmaTildaWix
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Юзабилити консультация по использованию конструктора сайтов

    $20

    Ищется веб-дизайнер или программист для 60-минутной консультации по использованию конструкторов сайтов. Необходимо создать страницу и дать рекомендации по улучшению. Обязательные требования: производительный компьютер, 500мб свободного места, быстрое интернет-соединение, работающий микрофон и мессенджеры для демонстрации экрана. Тестовый звонок за день до консультации.

    FigmaTildaWix
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Консультация по созданию лэндинга или сайта с помощью конструкторе

    $15

    Ищется специалист для консультации по созданию сайта или лэндинга с использованием конструктора. Опыт работы с Тильда, Figma и Wix обязателен. Консультация включает 60-минутную конференцию с демонстрацией экрана. Требуется производительный компьютер, стабильное интернет-соединение и работающий микрофон. Необходима предварительная проверка микрофона и демонстрации экрана.

    FigmaTilda
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Консультация по созданию сайта или лэндинга с помощью конструктора

    $20

    Ищется специалист для 60-минутной консультации по созданию дизайна сайта или лэндинга с использованием конструкторов, таких как Tilda или Wix. Необходим опыт работы с графическими редакторами и конструкторами. Обязательные требования: мощный компьютер, свободное место на диске, быстрое интернет-соединение и работающий микрофон. Тестовый звонок за день до консультации для проверки оборудования.

    Дизайн лендинговДизайн сайтовFigmaTilda
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Нужна консультация: создание лэндинга или сайта в конструкторе

    $20

    Ищется специалист для 60-минутной консультации по созданию лэндинга или сайта в конструкторах. Ожидается опыт работы с Тильда, Figma и Wix. Необходимы: производительный компьютер, стабильный интернет, микрофон и мессенджеры для демонстрации экрана. Запланируйте тестовый звонок за день до консультации.

    Дизайн лендинговДизайн сайтовFigmaTilda
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Нужна консультация: создание лэндинга или сайта в конструкторе

    $20

    Ищется специалист для консультации по созданию лэндинга или сайта в конструкторе. Необходим опыт работы с Тильда, Wix или Elementor. Консультация пройдет в формате 60-минутной конференции с демонстрацией экрана. Требования: уверенное владение Photoshop, Figma, производительный компьютер, стабильный интернет и работающий микрофон. Обязательный тестовый звонок за день до консультации.

    Adobe PhotoshopFigmaTelegramTilda
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Нужна консультация специалиста по рекламе на Facebook и Google

    $20

    Требуется консультация специалиста по рекламе в Facebook и Google. Необходимо провести аудит текущих кампаний, определить оптимальную структуру и дать рекомендации по настройке рекламных аккаунтов. Ожидается увеличение трафика на сайт и конверсии в продажи за счет оптимизации бюджета и повышения узнаваемости бренда.

    Управление рекламными кампаниямиFacebookGoogleGoogle Ads
    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Нужна консультация по созданию сайта в конструкторе

    $15

    Ищется специалист для консультации по созданию сайта в конструкторах, таких как Tilda, Wix или Elementor. Задача включает создание страницы и рекомендации по улучшению. Консультация пройдет в формате 60-минутной конференции с демонстрацией экрана. Обязательные требования: опыт работы с Photoshop и Figma, производительный компьютер, стабильный интернет и работающий микрофон.

    Adobe PhotoshopFigmaTelegramTilda
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Нужна консультация: создание сайта в конструкторе

    $15

    Ищется специалист для 60-минутной консультации по созданию сайтов на конструкторах, таких как Тильда, Wix и Elementor. Необходим опыт работы с Photoshop и Figma. Задача включает создание страницы и рекомендации по улучшению. Обязательные требования: производительный компьютер, стабильное интернет-соединение и работающий микрофон. Тестовый звонок в Skype за день до консультации обязательный.

    Adobe PhotoshopFigmaTilda
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Нужна консультация по созданию сайта в конструкторе

    $20

    Ищется веб-специалист для консультации по созданию сайта в конструкторе. Необходима 60-минутная конференция с демонстрацией экрана. Требуется опыт работы с Photoshop, Figma и конструкторами, такими как Wix или Tilda. Обязательные условия: производительный компьютер, стабильное интернет-соединение и работающий микрофон. Тестовый звонок в Skype за день до консультации.

    Adobe PhotoshopFigmaJoomlaTildaWix
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужна консультация по созданию сайта в конструкторе

    $20

    Требуется консультация веб-специалиста с опытом создания сайтов и использования конструкторов. Необходимо создать страницу на выбор для Windows или Mac OS и предоставить рекомендации по улучшению. Консультация пройдет в формате 60-минутной конференции с демонстрацией экрана. Обязательные требования: производительный компьютер, стабильный интернет, работающий микрофон и установленные Skype и браузер.

    FigmaJoomlaTildaWixWordPress
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужна консультация по созданию сайта в конструкторе

    $30

    Ищется веб-специалист для консультации по созданию сайта в конструкторе. Необходим опыт работы с Photoshop, Figma, конструкторами Wix или Tilda. Консультация длится 60 минут с демонстрацией экрана. Обязательные требования: производительный компьютер, свободное место на диске, быстрое интернет-соединение и работающий микрофон. Тестовый звонок за день до консультации.

    Adobe PhotoshopFigmaJoomlaTildaWix
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Консультация - создание сайта в конструкторе

    $30

    Требуется консультация специалиста по созданию сайтов с использованием конструкторов. Ожидается 60-минутная сессия в Zoom или Skype с демонстрацией экрана. Специалист должен иметь опыт работы с Photoshop, Figma и конструкторами Wix, Tilda. Обязательные требования: производительный компьютер, стабильное интернет-соединение и работающий микрофон. За день до консультации необходимо провести тестовый звонок.

    FigmaJoomlaTildaWixWordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Консультация - создание сайта в конструкторе

    $30

    Ищется специалист для 60-минутной консультации по созданию сайта в конструкторе. Необходим опыт работы с Photoshop, Figma и конструкторами Wix или Tilda. Задача включает создание страницы и рекомендации по улучшению. Обязательные требования: производительный компьютер, стабильный интернет и работающий микрофон. Тестовый звонок в Skype за день до консультации.

    FigmaJoomlaTildaWixWordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужна консультация по созданию сайта в конструкторе

    $25

    Необходима консультация специалиста по созданию сайтов с использованием конструкторов. В рамках 60-минутной конференции требуется создать страницу и дать рекомендации по улучшению. Уверенная работа с Photoshop, Figma или конструкторами Wix, Tilda обязательна. Убедитесь в наличии производительного компьютера и стабильного интернет-соединения.

    FigmaJoomlaTildaWixWordPress
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Консультация по созданию сайта в конструкторе

    $25

    Ищется веб-дизайнер или разработчик для 60-минутной консультации по созданию сайта в конструкторе. Требуется опыт работы с HTML и конструкторами, такими как Wix или Tilda. Консультация пройдет через Skype с демонстрацией экрана. Необходимы навыки работы с Photoshop и Figma, стабильный интернет и работающий микрофон. Подготовьте тестовый звонок для проверки оборудования.

    FigmaHTMLTildaWix
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультация по созданию сайта с помощью конструктора

    $25

    Ищется специалист для 60-минутной консультации по созданию сайта с использованием конструктора. Необходимо провести анализ и дать рекомендации по улучшению страницы, используя Skype, Zoom или Telegram. Требования: уверенная работа с Photoshop, Figma или конструкторами, производительный компьютер, стабильное интернет-соединение и работающий микрофон. Предварительный тестовый звонок обязателен.

    FigmaJoomlaTildaWixWordPress
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультация - сделать сайт в конструкторе

    $20

    Ищется веб-дизайнер или верстальщик для консультации по созданию сайта в конструкторе. Необходим опыт верстки HTML и работы с конструкторами, такими как Wix или Tilda. Консультация включает 60-минутную конференцию с демонстрацией экрана, рекомендации по улучшению страницы и сравнение с уже использованными конструкторами. Требуется производительный компьютер, стабильный интернет и работающий микрофон.

    FigmaHTMLJoomlaTildaWix
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультация по созданию сайта в конструкторе

    $20

    Ищется веб-специалист для 60-минутной консультации по созданию страницы в конструкторе для Windows или Mac OS. Необходим опыт работы с Photoshop, Figma, конструкторов Wix или Tilda. Требуется уверенная работа с программами и стабильное интернет-соединение. Обязательные условия: тестовый звонок за день до консультации.

    FigmaHTMLJoomlaTildaWix
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультация по созданию сайта с помощью конструктора

    $20

    Требуется консультация веб-дизайнеров и верстальщиков для создания страницы в конструкторе и рекомендации по улучшению. 60-минутная Skype конференция с демонстрацией экрана. Необходим опыт работы с Photoshop, Figma, конструкторами Wix или Tilda. Обязательные требования: производительный компьютер, свободное место на диске, быстрое интернет-соединение и работающий микрофон.

    FigmaHTMLJoomlaTildaWix
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров

BOGUNZP
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Консультация веб-дизанера / разработ. по созданию сайта в конструкторе
FigmaHTMLTildaWix
Интересно было поработать. Задание поставлено четко, оплата своевременная. Рекомендую работать с данным закачиком.
Очень грамотный профессионал, глубоко понимающий особенности и специфику создания сайтов в конструкторах. Опыт очень полезен. Рекомендации содержательны. Рекомендуем!
Ответный отзыв
alexandr_0104
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Нужна консультация по созданию сайта в конструкторе
FigmaHTMLTildaWix
Приятный заказчик в общении. Чётко поставил задачу, описал, объяснил, все было соблюдено в рамках тз. Всем советую!
Отличный профессионал. Рекомендации содержательны и полезны. Приятный в общении человек. Рекомендуем!
Ответный отзыв
karbivskij2
Роман 
33 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 отзывов(-2)
$15
10 баллов
5 лет назад
Консультант по разработке в WordPress и Joomla, используя конструкторы
ElementorJoomlaWordPress
Отличная компания. Разрабатывает качественные приложения, которые помогают создавать сайты еще лучше и еще быстрее. Отличная работа. Был рад помочь разработчикам усовершенствовать их продукт.
Очень ответственный профессионал, отличные знания и опыт. Рекомендации точны, к месту и очень полезны. Очень приятно было работать. Рекомендуем!
Ответный отзыв
AjtzAmir
Амир 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Нужен консультант по созданию сайта в конструкторе сайтов
FigmaHTMLTildaWix
Хороший заказчик, четкое ТЗ и быстрая выплата. Рекомендую!
Отличный специалист. Грамотный профессионал. Внимателен к деталям. Рекомендации полезны и содержательны. Рекомендуем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
n1agency
Сергей 
33 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Консультант по конструктору сайтов
FigmaTildaWix
Отличный заказчик! Ребята делают отличный сервис и очень грамотно подошли к его выводу на рынок. За время консультации поюзал отличный сервис)))
Очень грамотый и профессиональный дизайнер. Рекомендации к месту, очень содержательны. Рекомендуем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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