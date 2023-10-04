Ищется опытный веб-дизайнер или программист для консультации по улучшению конструктора сайтов. Необходимо создать веб-страницу в приложении и предоставить рекомендации. Требуется уверенная работа с графическими редакторами, тестовый звонок перед консультацией и наличие производительного компьютера.
- $15Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $20
Ищется веб-дизайнер или программист для 60-минутной консультации по использованию конструкторов сайтов. Необходимо создать страницу и дать рекомендации по улучшению. Обязательные требования: производительный компьютер, 500мб свободного места, быстрое интернет-соединение, работающий микрофон и мессенджеры для демонстрации экрана. Тестовый звонок за день до консультации.Закрыт2 месяца назад
- $15
Ищется специалист для консультации по созданию сайта или лэндинга с использованием конструктора. Опыт работы с Тильда, Figma и Wix обязателен. Консультация включает 60-минутную конференцию с демонстрацией экрана. Требуется производительный компьютер, стабильное интернет-соединение и работающий микрофон. Необходима предварительная проверка микрофона и демонстрации экрана.Закрыт7 месяцев назад
- $20
Ищется специалист для 60-минутной консультации по созданию дизайна сайта или лэндинга с использованием конструкторов, таких как Tilda или Wix. Необходим опыт работы с графическими редакторами и конструкторами. Обязательные требования: мощный компьютер, свободное место на диске, быстрое интернет-соединение и работающий микрофон. Тестовый звонок за день до консультации для проверки оборудования.Закрыт7 месяцев назад
- $20
Ищется специалист для 60-минутной консультации по созданию лэндинга или сайта в конструкторах. Ожидается опыт работы с Тильда, Figma и Wix. Необходимы: производительный компьютер, стабильный интернет, микрофон и мессенджеры для демонстрации экрана. Запланируйте тестовый звонок за день до консультации.Закрыт10 месяцев назад
- $20
Ищется специалист для консультации по созданию лэндинга или сайта в конструкторе. Необходим опыт работы с Тильда, Wix или Elementor. Консультация пройдет в формате 60-минутной конференции с демонстрацией экрана. Требования: уверенное владение Photoshop, Figma, производительный компьютер, стабильный интернет и работающий микрофон. Обязательный тестовый звонок за день до консультации.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $20
Требуется консультация специалиста по рекламе в Facebook и Google. Необходимо провести аудит текущих кампаний, определить оптимальную структуру и дать рекомендации по настройке рекламных аккаунтов. Ожидается увеличение трафика на сайт и конверсии в продажи за счет оптимизации бюджета и повышения узнаваемости бренда.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрытгод назад
- $15
Ищется специалист для консультации по созданию сайта в конструкторах, таких как Tilda, Wix или Elementor. Задача включает создание страницы и рекомендации по улучшению. Консультация пройдет в формате 60-минутной конференции с демонстрацией экрана. Обязательные требования: опыт работы с Photoshop и Figma, производительный компьютер, стабильный интернет и работающий микрофон.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрытгод назад
- $15
Ищется специалист для 60-минутной консультации по созданию сайтов на конструкторах, таких как Тильда, Wix и Elementor. Необходим опыт работы с Photoshop и Figma. Задача включает создание страницы и рекомендации по улучшению. Обязательные требования: производительный компьютер, стабильное интернет-соединение и работающий микрофон. Тестовый звонок в Skype за день до консультации обязательный.Закрытгод назад
- $20
Ищется веб-специалист для консультации по созданию сайта в конструкторе. Необходима 60-минутная конференция с демонстрацией экрана. Требуется опыт работы с Photoshop, Figma и конструкторами, такими как Wix или Tilda. Обязательные условия: производительный компьютер, стабильное интернет-соединение и работающий микрофон. Тестовый звонок в Skype за день до консультации.Закрыт2 года назад
- $20
Требуется консультация веб-специалиста с опытом создания сайтов и использования конструкторов. Необходимо создать страницу на выбор для Windows или Mac OS и предоставить рекомендации по улучшению. Консультация пройдет в формате 60-минутной конференции с демонстрацией экрана. Обязательные требования: производительный компьютер, стабильный интернет, работающий микрофон и установленные Skype и браузер.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $30
Ищется веб-специалист для консультации по созданию сайта в конструкторе. Необходим опыт работы с Photoshop, Figma, конструкторами Wix или Tilda. Консультация длится 60 минут с демонстрацией экрана. Обязательные требования: производительный компьютер, свободное место на диске, быстрое интернет-соединение и работающий микрофон. Тестовый звонок за день до консультации.Закрыт2 года назад
- $30
Требуется консультация специалиста по созданию сайтов с использованием конструкторов. Ожидается 60-минутная сессия в Zoom или Skype с демонстрацией экрана. Специалист должен иметь опыт работы с Photoshop, Figma и конструкторами Wix, Tilda. Обязательные требования: производительный компьютер, стабильное интернет-соединение и работающий микрофон. За день до консультации необходимо провести тестовый звонок.Закрыт2 года назад
- $30
Ищется специалист для 60-минутной консультации по созданию сайта в конструкторе. Необходим опыт работы с Photoshop, Figma и конструкторами Wix или Tilda. Задача включает создание страницы и рекомендации по улучшению. Обязательные требования: производительный компьютер, стабильный интернет и работающий микрофон. Тестовый звонок в Skype за день до консультации.Закрыт2 года назад
- $25
Необходима консультация специалиста по созданию сайтов с использованием конструкторов. В рамках 60-минутной конференции требуется создать страницу и дать рекомендации по улучшению. Уверенная работа с Photoshop, Figma или конструкторами Wix, Tilda обязательна. Убедитесь в наличии производительного компьютера и стабильного интернет-соединения.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $25
Ищется веб-дизайнер или разработчик для 60-минутной консультации по созданию сайта в конструкторе. Требуется опыт работы с HTML и конструкторами, такими как Wix или Tilda. Консультация пройдет через Skype с демонстрацией экрана. Необходимы навыки работы с Photoshop и Figma, стабильный интернет и работающий микрофон. Подготовьте тестовый звонок для проверки оборудования.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $25
Ищется специалист для 60-минутной консультации по созданию сайта с использованием конструктора. Необходимо провести анализ и дать рекомендации по улучшению страницы, используя Skype, Zoom или Telegram. Требования: уверенная работа с Photoshop, Figma или конструкторами, производительный компьютер, стабильное интернет-соединение и работающий микрофон. Предварительный тестовый звонок обязателен.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Ищется веб-дизайнер или верстальщик для консультации по созданию сайта в конструкторе. Необходим опыт верстки HTML и работы с конструкторами, такими как Wix или Tilda. Консультация включает 60-минутную конференцию с демонстрацией экрана, рекомендации по улучшению страницы и сравнение с уже использованными конструкторами. Требуется производительный компьютер, стабильный интернет и работающий микрофон.Закрыт3 года назад
- $20
Ищется веб-специалист для 60-минутной консультации по созданию страницы в конструкторе для Windows или Mac OS. Необходим опыт работы с Photoshop, Figma, конструкторов Wix или Tilda. Требуется уверенная работа с программами и стабильное интернет-соединение. Обязательные условия: тестовый звонок за день до консультации.Закрыт3 года назад
- $20
Требуется консультация веб-дизайнеров и верстальщиков для создания страницы в конструкторе и рекомендации по улучшению. 60-минутная Skype конференция с демонстрацией экрана. Необходим опыт работы с Photoshop, Figma, конструкторами Wix или Tilda. Обязательные требования: производительный компьютер, свободное место на диске, быстрое интернет-соединение и работающий микрофон.Закрыт3 года назад