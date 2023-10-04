Ищется специалист для 60-минутной консультации по созданию дизайна сайта или лэндинга с использованием конструкторов, таких как Tilda или Wix. Необходим опыт работы с графическими редакторами и конструкторами. Обязательные требования: мощный компьютер, свободное место на диске, быстрое интернет-соединение и работающий микрофон. Тестовый звонок за день до консультации для проверки оборудования.