Здравствуйте! Меня зовут Амир, я занимаюсь веб-дизайном, мобильным дизайном, созданием UI/UX.
UI/UX Designer
Экспертная область — дизайн мобильных приложений и web-интерфейсов.
Рисую дизайн для сайтов, мобильных и web-приложений.
Работаю с компаниями, студиями, стартапами.
Мне нравиться создавать поистине крутой продуктовый дизайн для своих клиентов. Погружаться в бизнес логику продукта и улучшать его качество. При этом развиваться как профессионал и оттачивать мастерство в своем любимом деле.
Портфолио:
https://www.behance.net/amirzhanuly
Контакты:
- Телеграм https://t.me/AjtzAmir
- Почта [email protected]
- Скайп AmirAjtz
- Комплекс услуг по UI/UX.
- Дизайн лендингов и многостраничных сайтов.
- Дизайн приложений для iOS и Android в соответствии с гайдлайнами систем.
- Адаптация дизайна с iOS под Android или наоборот.
- Проработка UX на уровне low и high fidelity prototype.
- Интерактивный кликабельный UX прототип.
- Адаптивный дизайн сайтов.
- Редизайн сайтов и мобильных приложений.
- Дизайн сложных энтерпрайз CRM, SaaS.
- Концептуальный дизайн.
- Анимация интерфейсов.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Дизайн лендинга для компании "Eckit"161 просмотр
- Дизайн сайта для судоходной компании138 просмотров
- "Asapasa" - Дизайн приложения140 просмотров
- Level8 -сайт для коворкинга148 просмотров
- Дизайн лендинга "Империя потолков"119 просмотров
- Дизайн мобильной версии сайта158 просмотров
- Landing Page для мебельной компании152 просмотра
- Landing page по аренде спецтехники156 просмотров
- MyBets - рейтинг букмекеров186 просмотров
- Ремонт и отделка под ключ164 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
Работаю с Амиром впервые. Сотрудничеством доволен, оговоренные сроки были соблюдены и даже раньше, все правки оперативно внесены в дизайн. Однозначно рекомендую, как профессионала в своем деле.
Ответный отзыв
Одназначно рекомендую! Моментальная оплата и четкое ТЗ, побольше бы таких заказчиков)
$80
2 балла
4 года назад
Мошенник и никому не рекомендую данного исполнителя. Взялся за работу дизайна и верстки. Взял предоплату на стоимость 2740Р. Работу не завершил. Добавил в ЧС. В общем все тут понятно. Кому нужны будут доказательства переписки и платежа - добро пожаловать в ЛС.
$20
10 баллов
4 года назад
Отличный специалист. Грамотный профессионал. Внимателен к деталям. Рекомендации полезны и содержательны. Рекомендуем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкое ТЗ и быстрая выплата. Рекомендую!
$30
10 баллов
4 года назад
Все отлично. Амир мастер своего дела. Продолжаем работу.
Ответный отзыв
Рекомендую! Быстрая выплата и хорошие ТЗ. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество
$30
8 баллов
4 года назад
Все хорошо. Спасибо.
Ответный отзыв
Понятная постановка задач, быстро отвечает на вопросы. Рекомендую!
Дизайн сайтов
4 отзыва(-1)
$15/час
от $45от 1 дня
#587
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$15/час
от $45от 1 дня
#64