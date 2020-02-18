AjtzAmir

Амир AjtzAmir

 
24 годаКазахстан/Алматы
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Здравствуйте! Меня зовут Амир, я занимаюсь веб-дизайном, мобильным дизайном, созданием UI/UX.

UI/UX Designer

Экспертная область — дизайн мобильных приложений и web-интерфейсов.

Рисую дизайн для сайтов, мобильных и web-приложений.

Работаю с компаниями, студиями, стартапами.

Мне нравиться создавать поистине крутой продуктовый дизайн для своих клиентов. Погружаться в бизнес логику продукта и улучшать его качество. При этом развиваться как профессионал и оттачивать мастерство в своем любимом деле. 

Портфолио:

https://www.behance.net/amirzhanuly

Контакты:

Услуги

  • Комплекс услуг по UI/UX.
  • Дизайн лендингов и многостраничных сайтов.
  • Дизайн приложений для iOS и Android в соответствии с гайдлайнами систем.
  • Адаптация дизайна с iOS под Android или наоборот.
  • Проработка UX на уровне low и high fidelity prototype.
  • Интерактивный кликабельный UX прототип.
  • Адаптивный дизайн сайтов.
  • Редизайн сайтов и мобильных приложений.
  • Дизайн сложных энтерпрайз CRM, SaaS.
  • Концептуальный дизайн.
  • Анимация интерфейсов.
Дизайн лендингаДизайн сайтаAndroidiOSПриложение для iOSРедизайн сайтаДизайн мобильного приложенияМногостраничный сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
belohodov
Сергей 
31 годУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Создание дизайна сайта для Юридической Компании
Работаю с Амиром впервые. Сотрудничеством доволен, оговоренные сроки были соблюдены и даже раньше, все правки оперативно внесены в дизайн. Однозначно рекомендую, как профессионала в своем деле.
Одназначно рекомендую! Моментальная оплата и четкое ТЗ, побольше бы таких заказчиков)
Ответный отзыв
Angel2804
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
2 балла
4 года назад
Создание сайта под ключ.
Мошенник и никому не рекомендую данного исполнителя. Взялся за работу дизайна и верстки. Взял предоплату на стоимость 2740Р. Работу не завершил. Добавил в ЧС. В общем все тут понятно. Кому нужны будут доказательства переписки и платежа - добро пожаловать в ЛС.
nicepage
50 летКипр
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
$20
10 баллов
4 года назад
Нужен консультант по созданию сайта в конструкторе сайтов
Отличный специалист. Грамотный профессионал. Внимателен к деталям. Рекомендации полезны и содержательны. Рекомендуем к сотрудничеству!
Хороший заказчик, четкое ТЗ и быстрая выплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$30
10 баллов
4 года назад
Необходимо разработать дизайн мобильной версии
Все отлично. Амир мастер своего дела. Продолжаем работу.
Рекомендую! Быстрая выплата и хорошие ТЗ. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество
Ответный отзыв
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
8 баллов
4 года назад
Нарисовать внутренние страницы сайта
Все хорошо. Спасибо.
Понятная постановка задач, быстро отвечает на вопросы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
4 отзыва(-1)
$15/час
от $45от 1 дня
#587
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$15/час
от $45от 1 дня
#64