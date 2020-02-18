Мошенник и никому не рекомендую данного исполнителя. Взялся за работу дизайна и верстки. Взял предоплату на стоимость 2740Р. Работу не завершил. Добавил в ЧС. В общем все тут понятно. Кому нужны будут доказательства переписки и платежа - добро пожаловать в ЛС.