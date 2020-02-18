Необходимо разработать дизайн мобильной версии

Ребят, всем привет. Нужен вот такой шаблон в псд (аналогичный +-), чтоб самим можно было менять фото и т.д. Вообще такое возможно? Силуэты фото ведь по-разному будут обрезаться, тк положение тела всегда будет разное. Стилистика - максимально ...