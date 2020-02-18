Необходимо доработать дизайн мобильного приложения (10-15 экранов), кнопки, иконки и т. п.
Необходимо разработать дизайн мобильной версии
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Здравствуйте.
Необходимо разработать дизайн мобильной версии сайта на основании декстопа (1 главная и 9 внутренних)
Работать нужно до полного утверждения заказчика.
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