Необходимо разработать дизайн мобильной версии

$30
Дизайн мобильных приложенийЗавершен13 заявок414 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо разработать дизайн мобильной версии сайта на основании декстопа (1 главная и 9 внутренних)

Работать нужно до полного утверждения заказчика.

4 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
AjtzAmir
Амир 
24 годаКазахстан
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$30
2 дня
WMZ
Все отлично. Амир мастер своего дела. Продолжаем работу.
Рекомендую! Быстрая выплата и хорошие ТЗ. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество