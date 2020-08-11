n1agency

Сергей Кривицкий n1agency

 
32 годаРоссия/Кемерово
4 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Вдумчиво делаю эффективный UI/UX дизайн! &#129299;🔥

Привет!

Я Сергей и я — дизайнер. Мне 28 лет и начал я рисовать еще когда Web 2.0 был в тренде (лет 12 уже связан с вебом, дизайном, сайтами, приложениями и прочими очень интересными вещами :-))

 Но кого сейчас удивишь просто тем, что ты хорошо делаешь дизайн, верно?))

Другое дело, когда работаешь со специалистом, который знает немного больше о том, что дальше будет с дизайном: верстка и разработка, рекламный трафик и ретаргет, настройка аналитики, подключение CRM и автоматизация бизнес-процессов.... Всё это было в моей профессиональной жизни и немало. В процессе создания дизайна учитываю то, что с ним будет происходить дальше. Да и поговорить на эти темы не прочь ;-)

🎯 Несколько причин, почему я могу быть вам полезен:

1. Результат на 100%. Я люблю выполнять заказ с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

2. Бесплатные правки. Не ограничиваю кол-во итераций правок (кто это вообще придумал?!) и не беру за них дополнительных денег. Опыт подсказывает, что скорее всего вы скажете «мне всё нравится» с 1-го раза :-)

3. Маркетинговые рекомендации. Восемь лет работы в маркетинге научили меня находить ошибки, которые влияют на конверсию. Если я увижу какие-то очевидные ошибки, то вы получите рекомендации, как их устранить или что-то улучшить.

4. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому всегда держу вас в курсе в процессе работы.

5. Визуальный результат. Я использую современный софт, поэтому в результате вы увидите не просто статичные картинки, а свой будущий сайт в виде интерактивного прототипа, где можно попробовать кнопки, формы и увидеть анимации.

 Как выстраиваю рабочий процесс:

— Работаю в Фигме, Фотошопе, Иллюстраторе (анимации в After Effects, Principle, видео в Premiere)

— Веду все проекты в Trello, поэтому ни одна деталь, правка, мысль или идея не ускользнет, как это бывает при работе через чатик....

— Работаю по предоплате 30-50% от бюджета проекта, либо несколькими итерациями, если проект большой

— Бывает и такое, что звезды не сошлись и дизайн вам не зашел. Ничего страшного, вы получите предоплату обратно и мы останемся друзьями)

 Как принимаю оплату и какие даю гарантии:

⛳ Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.

— Безналичный расчет (работаю как ИП, можно через договор)

— Безопасная сделка

— Яндекс.Деньги 410013289032399, Вебмани WMP — P066485620882 или WMR — R945464977723

— Перевод на карту Сбера или Тинькоф, если очень хочется

Можете подглядывать за мной в ВК :-) https://vk.com/n1salsero

Дизайн сайтаFigmaPhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16023199041798
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Задизайнить и настроить сайт на Tild
Сергей красавчик. Делает сайты, которые генерят выручку. Может помочь и подсказать. К моему заказу подошел творчески, результат соответствующий. Спасибо за проделанную работу!
Александр - отличный заказчик с интересными задачами. Буду рад поработать еще и рекомендую))
Ответный отзыв
guest_160052139452
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$140
10 баллов
3 года назад
Сайт для игрового проекта
Остался очень доволен работой. Огромным плюсом была помощь написания тз. Все было выполнено очень качественно и четко в срок без задержек. Так же очень понравилась доступность в любой удобной для меня программе для связи. Так же после сдачи проекта если появлялись вопросы, все решалось в кратчайшие сроки. Буду обращаться еще.
Дмитрий отличный заказчик с интересной задачей))) ТЗ понятное, по всем вопросам быстро предоставлена информация. Работать приятно, оплата по завершению проекта моментальная. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_15971353826907
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
3 года назад
Сайт для школы танцев
Рекомендую ли я Сергея? Однозначно да! Учел все мои пожелания и требования, даже дал классные советы по наполнению и структуре сайта. А визуализация нашего сайта вообще превзошла все наши ожидания! Работа выполнена на отлично и в срок, что может быть лучше)
Отличный заказчик! Понятная постановка задачи, всегда на связи, дает хорошую обратную связь))) Своевременная оплата
Ответный отзыв
guest_15972394740114
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
3 года назад
Оформление для соц сетей
Уже в течение нескольких лет постоянно обращаюсь к Сергею во всем, что касается дизайна сайтов, печатной продукции или оформления соц сетей. Отличный профессионал, никаких проблем со взаимопониманием - всегда все четко. Делает не только ярко и стильно, но и грамотно с точки зрения маркетинга. Когда не получается конкретно сформулировать задачу или не понятно, как лучше сделать - всегда поможет, подскажет, опираясь на свой опыт, и в итоге работы получаются отличные - всегда довольна! После неудачного опыта работы с другими дизайнерами очень рада, что знаю надежного специалиста, к которому всегда могу обратиться и 100% получу красоту и качество.
Отличный заказчик, своевременная оплата, всегда на связи! Рекомендую!
Ответный отзыв
dmbotov
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Лендинг для платформы умной домофонии
Вдумчивая работа в короткие сроки с учетом всех потребностей заказчика!
Дмитрий отличный заказчик! Четкое ТЗ и требования, всегда на связи, оплата молниеносно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
9 отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
3 отзыва
$10/час
от $10
нет рейтинга