Вдумчиво делаю эффективный UI/UX дизайн! 🤓🔥

Привет!

Я Сергей и я — дизайнер. Мне 28 лет и начал я рисовать еще когда Web 2.0 был в тренде (лет 12 уже связан с вебом, дизайном, сайтами, приложениями и прочими очень интересными вещами :-))

 Но кого сейчас удивишь просто тем, что ты хорошо делаешь дизайн, верно?))

Другое дело, когда работаешь со специалистом, который знает немного больше о том, что дальше будет с дизайном: верстка и разработка, рекламный трафик и ретаргет, настройка аналитики, подключение CRM и автоматизация бизнес-процессов.... Всё это было в моей профессиональной жизни и немало. В процессе создания дизайна учитываю то, что с ним будет происходить дальше. Да и поговорить на эти темы не прочь ;-)

🎯 Несколько причин, почему я могу быть вам полезен:

1. Результат на 100%. Я люблю выполнять заказ с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

2. Бесплатные правки. Не ограничиваю кол-во итераций правок (кто это вообще придумал?!) и не беру за них дополнительных денег. Опыт подсказывает, что скорее всего вы скажете «мне всё нравится» с 1-го раза :-)

3. Маркетинговые рекомендации. Восемь лет работы в маркетинге научили меня находить ошибки, которые влияют на конверсию. Если я увижу какие-то очевидные ошибки, то вы получите рекомендации, как их устранить или что-то улучшить.

4. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому всегда держу вас в курсе в процессе работы.

5. Визуальный результат. Я использую современный софт, поэтому в результате вы увидите не просто статичные картинки, а свой будущий сайт в виде интерактивного прототипа, где можно попробовать кнопки, формы и увидеть анимации.

 Как выстраиваю рабочий процесс:

— Работаю в Фигме, Фотошопе, Иллюстраторе (анимации в After Effects, Principle, видео в Premiere)

— Веду все проекты в Trello, поэтому ни одна деталь, правка, мысль или идея не ускользнет, как это бывает при работе через чатик....

— Работаю по предоплате 30-50% от бюджета проекта, либо несколькими итерациями, если проект большой

— Бывает и такое, что звезды не сошлись и дизайн вам не зашел. Ничего страшного, вы получите предоплату обратно и мы останемся друзьями)

 Как принимаю оплату и какие даю гарантии:

⛳ Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.

— Безналичный расчет (работаю как ИП, можно через договор)

— Безопасная сделка

— Яндекс.Деньги 410013289032399, Вебмани WMP — P066485620882 или WMR — R945464977723

— Перевод на карту Сбера или Тинькоф, если очень хочется

Можете подглядывать за мной в ВК :-) https://vk.com/n1salsero