Привет, коллеги)

Требуются таргетологи и арбитражники трафика для небольшого интервью.

Делаю антидетект браузер, надо собрать фидбэк с пользователей)) Всё, чтобы вам в будущем стало удобней и кайфовей работать ;-)

Вы подойдете, если:

- Льете трафик в facebook

- Ведете несколько проектов, управляете несколькими аккаунтами параллельно

Созвонимся с вами на 15-20 минут пообщаться за чашкой чая/кофе