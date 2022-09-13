Инвайтинг в телеграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок189 просмотров

Добавить из существующих групп и каналов в телеграм людей в один канал.

Примерно 5-6 каналов/групп, там от 50 до 900 человек.

Возможно приглашение из больших каналов, если у вас есть каналы с целевой аудиторией.

3 года назад
Olga_od
Ольга 
38 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ира
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Оксана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алиса
 
21 год
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
11 отзывов
3 года назад
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Социальные сети (SMM и SMO)
Руслан
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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