Необходимо создать Instagram аккаунт с нуля, включая поиск и приобретение старого Facebook аккаунта. Оформление профиля с добавлением изображений и текста, а также реклама в сторис по гео-Республике Беларусь. Проект под ключ, возможны будущие типовые заказы.
Инвайтинг в телеграм
Добавить из существующих групп и каналов в телеграм людей в один канал.
Примерно 5-6 каналов/групп, там от 50 до 900 человек.
Возможно приглашение из больших каналов, если у вас есть каналы с целевой аудиторией.
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