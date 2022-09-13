Требуется сценарист для создания сценариев роликов в Instagram длительностью 15-20 секунд. Идеи и тема уже есть, необходимо оформить их с добавлением саркастического юмора. Ожидается креативный подход и умение работать с заданной темой.
Smm
Требуется smm специалист для привлечения целевой аудитории в Инстаграм. Задачи: рост аккаунта, рост продажи экспертного продукта через Инстаграм. Рынок : европа, Америка ( русскоговорящая аудитория), Россия и страны ближнего зарубежья.
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