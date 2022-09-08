Ведение и продвижение профиля в инстаграмм, телеграмм, Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок335 просмотров

Цель: создать продающий аккаунт для продвижения платного обучающего курса

Задачи:

- Создание и наполнение профиля в инстаграм (аватар, шапка профиля, хайлайтсы)

- Написание интересных и завлекающих постов

- Составление контент-плана постов и сторис

- Продвижение страницы

- Идеи для сторис

- Работа с блогерами

- Настройка рекламы

3 года назад
lama257
Регина 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ксения
 
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Социальные сети (SMM и SMO)
Евгений
 
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#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
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час назад
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