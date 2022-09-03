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  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок274 просмотра

Я дам ссылку-приглашение на свою группу в вайбере. Ее необходимо распространить по фейсбук группам. Необходимо сделать 200 публикаций, мне прислать скриншоты, группы я назову, сам занимаюсь трудоустройством, всё прилично.

3 года назад
guest_16606293492676
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