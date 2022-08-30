Необходимо спарсить живые сообщества в ВК, ориентируясь на тематику металлообработки, включая фрезерование и токарное дело. Работа будет проводиться в формате совместного обучения через Zoom или Skype, где вы будете искать информацию, а я уточнять детали для эффективной работы.