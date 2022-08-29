SMM for NFT WEB3 DAPP

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок422 просмотра

Нужен Smm специалист для крипто проекта. Из обязанностей видение всех соц сетей(Twitter, tg, ds…), создание постов постов, постинг и установление деловых партнерских отношений с инфлюенсерами.

NFT
3 года назад
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Социальные сети (SMM и SMO)
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