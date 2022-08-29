Требуется провести поиск Instagram-аккаунтов по заданным критериям из списка. Необходимо вручную проверять профили и составить список ссылок на подходящие аккаунты. Оплата возможна по двум схемам. В среднем, за один час работы можно заработать около 40 гривен.
SMM for NFT WEB3 DAPP
Нужен Smm специалист для крипто проекта. Из обязанностей видение всех соц сетей(Twitter, tg, ds…), создание постов постов, постинг и установление деловых партнерских отношений с инфлюенсерами.
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