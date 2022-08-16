Нужно спарсить живые сообщества в вк. Таргетирование нужно вести по тематике, связанной с металлообработкой, фрезерованием, точением на станках ЧПУ, токари, фрезеровщики, мастера, производство, машиностроительные заводы, авиационные заводы и т.д.

Формат работы совместный через Zoom, Skype, вы ищите, я учусь, где-то уточняю, чтобы не тратить время зря.