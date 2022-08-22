В агентство Ritz Momentum, США, требуется Высокого уровня специалист по ведению Инстаграм с навыками управления командой. Требования: - Нвыки составления рабочего визуала - Составление контент плана - умение составлять высоко конверсионные воронки (навыки копирайтинга, знание софта, понимание логики процессов) - управление специалистами в команде - соблюдение Таймлайн- ведение контента и Директ в Инстаграм - Постинг в соцсетях на английском (контент предоставляется), с вас создание картинок в рамках утвержденного визуала - постановка и соблюдение KPI (будет утвержден совместно) - желательно знание английского языка (ряд сотрудников говорит только по английски) Задачи: - Сделать аккаунт максимально активным и интересным для аудитории - Выполнять все задачи оперативно и в короткие сроки - Держать руку на пульсе, отслеживая результаты- Вносить оперативно изменения, когда определенный подход не сработал - Привлекать аудиторию - Делать кросспостинг вручную (страницы не свзязаны) во всех социальных сетях - Вносить предложения по улучшению и быть готовым улучшать В обязанности будут входить различные задачи, связанные с тем, что описано выше, мы всегда двигаемся вперёд и нам важно, чтобы вы были энергичным, придвинутым и мотивированным человеком, без ограниченных взглядов. Опыт от 3х обязателен. Также как и:- самостоятельность- оперативность и быть на связи - инициатива - болеть за проект как МыНам все равно, где вы находитесь и какой вы национальности, главное, чтобы вам можно было заплатить зарплату, без использования карт РФ.При подаче заявки пожалуйста рассказывайте свой опыт и показывайте свои кейсы. Работа full time с разницей во времени (EST) Спасибо! Всем добра ❤