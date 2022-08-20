Ищем директ-менеджера для работы с аккаунтами в Instagram. Обязанности включают публикацию готовых постов и ответ на входящие сообщения от клиентов. Требуется наличие телефона с интернетом и 2-3 свободных часа в день. Подробности по работе предоставляются.
Оформление группы вконтакте
- Оформить группу по продаже материалов для наращивания ресниц в приятном для глаза стиле .
- Создать логотип
- создать несколько анимаций которые отображаются в мобильном приложении
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