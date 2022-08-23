В компанию нужны директ-менеджеры аккаунтов в инстаграмм

Если ты:▪️Имеешь телефон с доступом в интернет▪️ Имеешь 2-3 свободных часа в день.Что входит в обязаности :

Что нужно делать:▪️Забросать посты/сторис на рабочий аккаунт (уже предоставляются готовые)▪️Отвечать на ВХОДНЫЕ сообщения от уже заинтересованных покупателей (готовые шаблоны общения с клиентами также предоставляются)По всем вопросам пишите мне в инстаграмм freelance_margoo