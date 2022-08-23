Робота онлайн / Директ-менеджер

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Закрыт13 заявок691 просмотр

В компанию нужны директ-менеджеры аккаунтов в инстаграмм

Если ты:▪️Имеешь телефон с доступом в интернет▪️ Имеешь 2-3 свободных часа в день.Что входит в обязаности :

Что нужно делать:▪️Забросать посты/сторис на рабочий аккаунт (уже предоставляются готовые)▪️Отвечать на ВХОДНЫЕ сообщения от уже заинтересованных покупателей (готовые шаблоны общения с клиентами также предоставляются)По всем вопросам пишите мне в инстаграмм freelance_margoo

3 года назад
margo_postovit
Марго 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Виталий
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Влад
 
25 лет
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Наталия
 
21 год
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2 года назад
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Карина
 
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Олександра
 
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Евгений
 
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Был
34 минуты назад
17 отзывов
3 года назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Анастасия
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

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