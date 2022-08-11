Продвижение сайта на американском и канадском финансовом рынке

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок454 просмотра

организация в сфере торговли на фондовых рынках США разыскивает специалиста для продвижения сайта компании в профильных сообществах и соцсетях (facebook, discord, reddit, tradingviewи т.д.). необходимо знание способов выборочного таргетирования трейдеров на рынках США, Канады, Европы (Россия в меньшей степени) с целью привлечения профессиональных трейдеров на фондовом рынке, а также привлечения максимального числа подписчиков на платные услуги компании. 

3 года назад
snakeoid
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Высоков
 
23 года
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Был
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
33 года
3 года в сервисе
Был
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3 года назад
Роман
 
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8 лет в сервисе
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17 часов назад
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3 года назад
Александр
 
41 год
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Был
17 часов назад
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3 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
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Был
час назад
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ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)

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