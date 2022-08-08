B2B в VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок227 просмотров

необходимо найти специалиста, компанию которые умеют привлекать клиентов в сектор B2B в сервис VK

вот наша группа https://vk.com/mast_stud

3 года назад
Intelvest
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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