1) Разработать крео, подобрать аудитории.

Тема: система водородного питания двигателя. Есть бесплатный оффер и гарантия.

Сайт https://bit.ly/3Qnpwgb

Вот тут есть 4 варианта заголовков, если будете использовать https://docs.google.com/document/d/1Xo1v30mLH0AqUAL6s_I1OI0qSrapuRToZiV9Uefr5Y8/edit#heading=h.syl4cy1nnym1

Аудитория:

-те, у кого пробег выше 5000 км в месяц (такси, курьер, автобус, фура, коммерческий транспорт, газель, автолюбители с большим пробегом), надо пробовать разные аудитории.

2)

Срок: до 2-3 дней.

Очень желательно уже сегодня запустить минимум одну связку, потом добавлять в течение 2-3 дней.

Бюджет предоставляется, работать желательно в своем аккаунте.

Опыт работы обязателен, особенно в автомобильной тематике.

В отклике, пожалуйста прикрепляйте опыт работы и ваши кейсы.

Пожалуйста, не откликайтесь, если не будете укладываться в сроки и у вас только начальный опыт работы.

3) Оплачиваем работу и создаем отдельное задание с вашей ценой на тестовое ведение на несколько дней (до недели), с целью найти оптимальную аудиторию и цену заявки.

В дальнейшем возможен объем на десятки городов по РФ.

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