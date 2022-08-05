Необходимо оформить канал YouTube в едином стиле на тему гитары. Требуется создать аватар и пять темплейтов обложек. Учитывайте важные аспекты: дорогой внешний вид, читаемые надписи и использование логотипа вместо имени. Также нужно доработать три обложки с учетом предложенных идей и цветов (красно-бело-серый).
Нужно настроить рекламу в ВК таргет
1) Разработать крео, подобрать аудитории.
Тема: система водородного питания двигателя. Есть бесплатный оффер и гарантия.
Вот тут есть 4 варианта заголовков, если будете использовать https://docs.google.com/document/d/1Xo1v30mLH0AqUAL6s_I1OI0qSrapuRToZiV9Uefr5Y8/edit#heading=h.syl4cy1nnym1
Аудитория:
-те, у кого пробег выше 5000 км в месяц (такси, курьер, автобус, фура, коммерческий транспорт, газель, автолюбители с большим пробегом), надо пробовать разные аудитории.
2)
Срок: до 2-3 дней.
Очень желательно уже сегодня запустить минимум одну связку, потом добавлять в течение 2-3 дней.
Бюджет предоставляется, работать желательно в своем аккаунте.
Опыт работы обязателен, особенно в автомобильной тематике.
В отклике, пожалуйста прикрепляйте опыт работы и ваши кейсы.
Пожалуйста, не откликайтесь, если не будете укладываться в сроки и у вас только начальный опыт работы.
3) Оплачиваем работу и создаем отдельное задание с вашей ценой на тестовое ведение на несколько дней (до недели), с целью найти оптимальную аудиторию и цену заявки.
В дальнейшем возможен объем на десятки городов по РФ.
Теги: реклама ВК, реклама VK, таргет ВК, таргет VK
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется поиск аккаунтов в Instagram по заранее заданным критериям: город, пол, возраст. Необходима ручная проверка каждого профиля. Составить список ссылок на подходящие аккаунты. Средняя конверсия — 1-2%. Оплата: 5 грн за аккаунт или 0,015 грн за проверенный аккаунт + 2,5 грн за найденный. Работы много — 1 млн+ аккаунтов.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать аккаунты на Яндекс.Услуги и ПРОФИ, а также разработать стратегию продвижения для получения лидов в сферах сантехники, электрики и услуг мастера на час. Возможны варианты как создания аккаунтов с методическими рекомендациями, так и полного ведения. Оплата обсуждается.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Шукається спеціаліст для оптимізації 4 відео на місяць для YouTube. Вимоги включають знання SMM і SMO для покращення видимості контенту.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для продвижения NFT в социальных сетях. Требуется опыт в SMM и SMO. Имеются вайтпейпер, сайт, карточки и смарт-контракты. Подробности будут предоставлены кандидатам.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для ведения группы ВКонтакте танцевальной студии. Основная задача - организация набора учеников и активное управление контентом, привлечение новых участников и поддержание интереса текущих.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется заблокировать группу наркоторговца в Telegram. Если задача выполнена успешно, предоставлю информацию о других группах для блокировки. Ожидается понимание механизмов работы в социальных сетях.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка стратегии продвижения сайта знакомств с акцентом на SMM и SMO. Необходимо указать инструменты, сервисы и каналы, которые будут использованы для достижения целей. Подробности будут предоставлены кандидатам.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для разовой настройки Discord сервера. Необходимо навести порядок, создать шаблоны взаимодействия с новичками и предложить улучшения. Ожидаются идеи по оптимизации работы сервера.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для продвижения NFT в социальных сетях. Необходим опыт в SMM и SMO. Укажите, с какими каналами работаете и вашу стратегию продвижения. Проект имеет потенциал стать хитом.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт3 года назад