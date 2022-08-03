Заблокировать группу наркоторговца в телеграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки277 просмотров

Если у кого то получиться это сделать готов еще пару дать нехороших групп

3 года назад
guest_16445741938373
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полищукк
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александра
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Поиск пользователей в instagram по критериям по заготовленному списку

    Требуется поиск аккаунтов в Instagram по заранее заданным критериям: город, пол, возраст. Необходима ручная проверка каждого профиля. Составить список ссылок на подходящие аккаунты. Средняя конверсия — 1-2%. Оплата: 5 грн за аккаунт или 0,015 грн за проверенный аккаунт + 2,5 грн за найденный. Работы много — 1 млн+ аккаунтов.

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить стратегию продвижения сайта

    Требуется разработка стратегии продвижения сайта знакомств с акцентом на SMM и SMO. Необходимо указать инструменты, сервисы и каналы, которые будут использованы для достижения целей. Подробности будут предоставлены кандидатам.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист по дискорду (английский язык)

    Требуется специалист для разовой настройки Discord сервера. Необходимо навести порядок, создать шаблоны взаимодействия с новичками и предложить улучшения. Ожидаются идеи по оптимизации работы сервера.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвинуть NFT

    Требуется специалист для продвижения NFT в социальных сетях. Необходим опыт в SMM и SMO. Укажите, с какими каналами работаете и вашу стратегию продвижения. Проект имеет потенциал стать хитом.

    NFT
    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SMM и таргетированная реклама для салона красоты

    Необходимо вести социальные сети (ВКонтакте и Инстаграм) для нового салона красоты. Задачи включают написание контент-плана, создание 1-2 постов и 4-5 сториз в день, а также пост для рассылки дважды в месяц. Также требуется запустить таргетированную рекламу с целью получения заявок на услуги (окрашивание, маникюр) и увеличения числа подписчиков.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Маркетинг FB

    Ищу специалиста по маркетингу в Facebook для выполнения нескольких задач: парсинг лидов (имя, страна, телефон, email) по заданным параметрам, автоматизированное размещение постов в различных группах, а также поиск групп по ключевым словам с предоставлением списка администраторов. Опыт в SMM и SMO приветствуется.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Адміністратор в соціальній мережі

    $1000

    Шукаються адміністратори для роботи в Інстаграмі. Обов'язки включають відповіді на вхідні повідомлення, публікацію постів та сторіз. Досвід роботи не є обов'язковим, навчання проводиться. Робочий час - 2-3 години на день.

    Социальные сети (SMM и SMO)36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • СММ продвижение Кино/игровой студии

    Ищется специалист по SMM для продвижения кино/игровой студии на Бали. Необходимо привлекать русских и иностранцев с помощью контента на английском языке. Важно представить подход к работе и стоимость услуг.

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать обьявление для instagram

    Необходимо разработать текст и подобрать картинку для объявления в Instagram на тему 'Мебель на заказ'. Кроме того, требуется консультация по запуску рекламы. Обращение только от фрилансеров с практическим опытом в SMM.

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист для редактирования аккаунта в Face book и vk.ru

    Требуется специалист для редактирования существующего аккаунта в Facebook и создания нового аккаунта на платформе vk.ru. Необходимы навыки в SMM и SMO для успешного выполнения задачи.

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад