Поиск пользователей в instagram по критериям по заготовленному списку

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт17 заявок458 просмотров

Нужно искать аккаунты instagram по заранее заданным критериям из заранее заготовленного мной

списка аккаунтов (это будут как правило подписчики каких-то аккаунтов в

инстаграм). Среди критериев, к примеру, город, пол, возраст.

Обязательно нужно будет в ручную проверять каждый профиль. В подписчики профилей

влезать не надо. Далее рассылать никому ничего не нужно.

Необходим только список со ссылками на аккаунты, подходящие по критерям.

Средняя конверсия в найденные аккаунты — 1-2%. Т.е. находятся примерно 10 из

1000. На проверку одного аккаунта в среднем уходит 1-3 секунды.

Кол-во которое нужно будет ещё проработать 1млн+

Есть 2 варианта оплаты:

1-й — 5 грн за аккаунт

2-й — 0,015 грн за каждый проверенный аккаунт + 2.5 грн за подходящий найденный

Это за 1000 аккаунтов 15 грн по-любому и 25 грн, если были найдены 10 аккаунтов (1% от 1000)

В совокупности в таком случае за час работы Вы получаете примерно 40 гривен

Стабильность работы не критична

3 года назад
goga100996
Георгий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Олександр
 
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Евгений
 
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17 отзывов
3 года назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Ольга
 
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Валерия
 
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Альона
 
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