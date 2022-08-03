СММ продвижение Кино/игровой студии

  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок234 просмотра

Мы находимся на Бали. Нужно привлекать русских и иностранцев. Поэтому контент должен быть на английском. Опишите пожалуйста ваш подход и стоимость. 

3 года назад
vladi991
33 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
3 года назад
Никита
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Анастасия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 часов назад
140 отзывов(-2)
3 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
92 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
онлайн
17 отзывов
3 года назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
онлайн
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)