Необходим специалист для создания 10 постов для юридического телеграм-канала. Важно наличие опыта в SMM и умение привлекать аудиторию. Посты должны повышать вовлеченность и интерес к контенту канала.
СММ продвижение Кино/игровой студии
Мы находимся на Бали. Нужно привлекать русских и иностранцев. Поэтому контент должен быть на английском. Опишите пожалуйста ваш подход и стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать текст и подобрать картинку для объявления в Instagram на тему 'Мебель на заказ'. Кроме того, требуется консультация по запуску рекламы. Обращение только от фрилансеров с практическим опытом в SMM.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для редактирования существующего аккаунта в Facebook и создания нового аккаунта на платформе vk.ru. Необходимы навыки в SMM и SMO для успешного выполнения задачи.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для настройки рекламы в Инстаграм, направленной на продажу услуг фотографа в Варшаве. Целевая аудитория - русскоговорящие и украиноязычные пользователи. Опыт не обязателен, подходящие также начинающие специалисты.Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для запуска рекламной кампании юридических услуг в Facebook, ориентированной на оформление репатриации в Израиль. Реклама будет направлена на аудиторию в Украине и России. Необходим опыт в SMM и навыки настройки таргетинга.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт3 года назад
Задача по продвижению книжного магазина в социальной сети ВКонтакте. Необходимо разработать стратегию SMM и SMO для увеличения охвата, привлечения новых клиентов и повышения вовлеченности текущей аудитории. Ожидается создание контента и взаимодействие с подписчиками.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для полного ведения и продвижения страниц в Facebook и Instagram. Основные задачи: анализ целевой аудитории, создание рекламных креативов, написание текстов для постов и обновление существующих. Цель - повысить активность страниц и увеличить количество живых заявок для экскурсионной компании и свадебных услуг.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист или команда для разработки контент-плана на месяц в области SMM для продуктов iGaming и крипто. Требуется опыт работы с игровыми продуктами, создание контента на английском языке. Возможна разработка ТЗ для дизайнеров. Ожидается долгосрочное сотрудничество.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по SMM для полного ведения социальных сетей NFT проекта, включая Twitter, Medium, Discord и Reddit. Необходим опыт работы с крипто проектами для эффективного продвижения и взаимодействия с аудиторией.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт3 года назад
- $250
Требуется SMM-менеджер с опытом от 3 лет для разработки контент-плана по развитию фитнес клуба. Основные соцсети: Telegram, ВКонтакте, Instagram. Ожидается дальнейшее сотрудничество.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен3 года назад