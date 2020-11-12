Необходимо разработать логотип для мультимедиа бизнеса MEDIAHUB, который предлагает аренду студий для просмотра фильмов, караоке и игр. Логотип должен быть современным, стильным и минималистичным, включая как текстовые, так и символьные варианты. Учитывайте концепцию бизнеса при создании дизайна.
- Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт2 года назад
Необходима настройка и ведение SMM-кампаний для привлечения клиентов в Антикафе. Основное внимание на Instagram и Facebook, с возможной интеграцией Telegram. Ожидаются предложения по стратегиям и возможностям работы на английском языке.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт2 года назад
Ищется специалист по SMM для продвижения кино/игровой студии на Бали. Необходимо привлекать русских и иностранцев с помощью контента на английском языке. Важно представить подход к работе и стоимость услуг.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка готового фоторедактора на JavaScript. Необходимо создать новую вкладку 'Filters', связать фильтры с директорией и реализовать функцию добавления фильтров на основе LUT файлов. Фильтры должны работать аналогично текущей реализации, но с новой структурой. Подробности об использовании HALD файлов обсуждаются.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, уважаемые! Нужен качественный копирайтинг для дизайн тематики. Напишу все детали в личку. Рассмотрю только специалистов с опытом от 2х лет. Если знаете английский, будет плюсом. Укажите свой уровень. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Ищу опытного человека для продвижения приложение, вероятно по SMM каналам. Аудитория русско и англо язычная. Цель — новые пользователи. Желателен опыт в продвижении приложений. В заявке укажите ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт4 года назад