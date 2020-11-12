vladi991

Владислав vladi991

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип для мультимедиа бизнеса: караоке, фильмы, игры

    Необходимо разработать логотип для мультимедиа бизнеса MEDIAHUB, который предлагает аренду студий для просмотра фильмов, караоке и игр. Логотип должен быть современным, стильным и минималистичным, включая как текстовые, так и символьные варианты. Учитывайте концепцию бизнеса при создании дизайна.

    Создание логотипов
    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SMM/Target для привлечения клиентов в Антикафе

    Необходима настройка и ведение SMM-кампаний для привлечения клиентов в Антикафе. Основное внимание на Instagram и Facebook, с возможной интеграцией Telegram. Ожидаются предложения по стратегиям и возможностям работы на английском языке.

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • СММ продвижение Кино/игровой студии

    Ищется специалист по SMM для продвижения кино/игровой студии на Бали. Необходимо привлекать русских и иностранцев с помощью контента на английском языке. Важно представить подход к работе и стоимость услуг.

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать фото редактор на JS

    Требуется доработка готового фоторедактора на JavaScript. Необходимо создать новую вкладку 'Filters', связать фильтры с директорией и реализовать функцию добавления фильтров на основе LUT файлов. Фильтры должны работать аналогично текущей реализации, но с новой структурой. Подробности об использовании HALD файлов обсуждаются.

    JavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Статьи на дизайн тематику

    Здравствуйте, уважаемые! Нужен качественный копирайтинг для дизайн тематики. Напишу все детали в личку. Рассмотрю только специалистов с опытом от 2х лет. Если знаете английский, будет плюсом. Укажите свой уровень. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение приложения (вероятно SMM)

    Добрый день! Ищу опытного человека для продвижения приложение, вероятно по SMM каналам. Аудитория русско и англо язычная. Цель — новые пользователи. Желателен опыт в продвижении приложений. В заявке укажите ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    4 года назад