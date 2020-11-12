Необходимо разработать логотип для мультимедиа бизнеса MEDIAHUB, который предлагает аренду студий для просмотра фильмов, караоке и игр. Логотип должен быть современным, стильным и минималистичным, включая как текстовые, так и символьные варианты. Учитывайте концепцию бизнеса при создании дизайна.