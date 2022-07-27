Доработать фото редактор на JS

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Закрыт3 заявки380 просмотров

Добрый день всем! )

Есть готовый фоторедактор https://github.com/DeeAero/ps-editor

Сам редактор: https://scaleflex.github.io/filerobot-image-editor/

Что от вас требуется:

- Комментим имеющуюся функцию и вкладку "Filters"

- Создаем новую вкладку "Filters"

Теперь фильтры должны быть связаны с директорией.

Имеются LUTы (загуглите, если нет представления что это) формата .cube (Так же есть HALD файлы. Нужно обсуждать, что использовать лучше). Админ загружает LUT в директорию, появляется новый фильтр с названием файла. Удаляет файл, фильтр пропадает.

- Фильтры должны работать также, как и сейчас. Просто другая реализация, другой формат.

Вот в общем то и все. Простыми словами: нужно написать функцию добавления фильтров.

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