Ищем специалиста по веб-программированию с опытом работы с EU или азиатскими платежными системами. Необходимо обсудить детали и получить рекомендации по выбору платежной системы для интернет-магазина с эквайрингом card to card. Помощь с регистрацией при необходимости.
Доработать фото редактор на JS
Добрый день всем! )
Есть готовый фоторедактор https://github.com/DeeAero/ps-editor
Сам редактор: https://scaleflex.github.io/filerobot-image-editor/
Что от вас требуется:
- Комментим имеющуюся функцию и вкладку "Filters"
- Создаем новую вкладку "Filters"
Теперь фильтры должны быть связаны с директорией.
Имеются LUTы (загуглите, если нет представления что это) формата .cube (Так же есть HALD файлы. Нужно обсуждать, что использовать лучше). Админ загружает LUT в директорию, появляется новый фильтр с названием файла. Удаляет файл, фильтр пропадает.
- Фильтры должны работать также, как и сейчас. Просто другая реализация, другой формат.
Вот в общем то и все. Простыми словами: нужно написать функцию добавления фильтров.
Заявки фрилансеров
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