Требуется доработка каталога на платформе Wordpress. Ищем специалиста с опытом веб-программирования, который сможет выполнить задачу в указанные сроки. Подробное техническое задание будет предоставлено.
Php разработчик
Добрый день. Требуется разработчик с хорошими знаниями php. Для написания нескольких приложений. В заявке прошу указать цену часа, и кол-во свободных часов в неделю.
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