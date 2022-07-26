Исправить ошибку в шаблоне opencart

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Закрыт4 заявки415 просмотров

В щаблоне opencart в файле header разместили дополнительный скрипт перевода сайта Gtranslate.io, который сам по себе заработал, но создал ошибку: при регистрации клиента на EN, после нажатия финальной кнопки, выходит ошибка и сообщение, что поля данных не были заполнены. Т.Е. данные из заполненных полей скрипт не передает в базу.

Opencart
3 года назад
Poljot
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