Нужен веб-программист для доработки обновления API на сайте. Предоставляется техническое задание. Ожидается опыт в подобной работе и понимание сроков выполнения.
Добавление модуля отзывов в интернет-магазин
Проект реализован на базе opencart но сильно доработанном (структура директорий изменена относительно исходного opencart, какие-то базовые модули вырезаны).
В шаблоне продукта есть закомментированная верстка таба с отзывами: https://disk.yandex.ru/i/0bDpn4KCGZZNZA
Необходимо реализовать модуль публикации отзывов с рейтингом и привязать его к текущей верстке с учетом всех ее особенностей: подгрузка отзывов по кнопке "еще", возможность ответа админа на отзыв (отвечать будут через админку).
Также, в верстке есть закомментированный блок вывода среднего рейтинга и количества отзывов: https://disk.yandex.ru/i/9YLrPX3dy7hvAQ (средний рейтинг считается на основе включенных отзывов).
В шаблонах кратких карточек есть блок с выводом количества оценок и рейтинг: https://disk.yandex.ru/i/L7WB3YynUu_dCQ Закрашивание звездочек на детальной странице товара работает аналогичным образом.
Каждый отзыв после публикации должен уходить на модерацию, а на почту админу должно приходить письмо о том, что на такой-то товар оставлен новый отзыв.
На сервере авторизация по ssh-ключу, все изменения в файлах закоммитить в репозиторий, для БД подготовить файл миграции.
Адрес сайта https://clck.ru/sNwHx
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