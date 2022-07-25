Добавление модуля отзывов в интернет-магазин

Проект реализован на базе opencart но сильно доработанном (структура директорий изменена относительно исходного opencart, какие-то базовые модули вырезаны).

В шаблоне продукта есть закомментированная верстка таба с отзывами: https://disk.yandex.ru/i/0bDpn4KCGZZNZA

Необходимо реализовать модуль публикации отзывов с рейтингом и привязать его к текущей верстке с учетом всех ее особенностей: подгрузка отзывов по кнопке "еще", возможность ответа админа на отзыв (отвечать будут через админку).

Также, в верстке есть закомментированный блок вывода среднего рейтинга и количества отзывов: https://disk.yandex.ru/i/9YLrPX3dy7hvAQ (средний рейтинг считается на основе включенных отзывов).

В шаблонах кратких карточек есть блок с выводом количества оценок и рейтинг: https://disk.yandex.ru/i/L7WB3YynUu_dCQ Закрашивание звездочек на детальной странице товара работает аналогичным образом.

Каждый отзыв после публикации должен уходить на модерацию, а на почту админу должно приходить письмо о том, что на такой-то товар оставлен новый отзыв.

На сервере авторизация по ssh-ключу, все изменения в файлах закоммитить в репозиторий, для БД подготовить файл миграции.

Адрес сайта https://clck.ru/sNwHx