Всем доброго времени суток!

Нужна помощь в верстке формы для подписки на новостную email рассылку.

Есть стандартная форма одно поле email и кнопка SUBSCRIBE, там есть так же сообщения ошибок на js.

Так же есть наш свой дизайн который надо натянуть на эту форму. А так же добавить гугл reCaptcha и сделать модальное окно с сообщением "Thanks for subscribing!"

Спасибо за внимание.