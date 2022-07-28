Необходимо выполнить доработку сайта на WordPress согласно приложенному техническому заданию. Ожидается ясность в сроках выполнения и ценовых предложениях. Укажите свои возможности и опыт работы с WordPress.
Создание формы email рассылки HTML CSS JS
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь в верстке формы для подписки на новостную email рассылку.
Есть стандартная форма одно поле email и кнопка SUBSCRIBE, там есть так же сообщения ошибок на js.
Так же есть наш свой дизайн который надо натянуть на эту форму. А так же добавить гугл reCaptcha и сделать модальное окно с сообщением "Thanks for subscribing!"
Спасибо за внимание.
Выбранный исполнитель
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