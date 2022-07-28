Создание формы email рассылки HTML CSS JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок229 просмотров

Всем доброго времени суток!

Нужна помощь в верстке формы для подписки на новостную email рассылку.

Есть стандартная форма одно поле email и кнопка SUBSCRIBE, там есть так же сообщения ошибок на js.

Так же есть наш свой дизайн который надо натянуть на эту форму.  А так же добавить гугл reCaptcha и сделать модальное окно с сообщением "Thanks for subscribing!"

Спасибо за внимание. 

CSSHTMLJavaScript
3 года назад
Paulbreaks
Павел 
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Выбранный исполнитель

Misha_Shastun
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