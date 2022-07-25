Требуются изменения на сайте, разработанном на Тильде, с использованием Zero-блоков. Необходимо реализовать сайдбар и внести правки согласно техническому заданию. Доступы и материалы будут предоставлены. Ожидаем предложения по цене и сроки выполнения до конца недели.
Подключить эквайринг Сбербанка на сайт
Подключить эквайринг Сбербанка на сайте
Пишите ваши предложения по срокам/стоимости. Идеально, если у вас есть опыт работы с API Сбера или вы знаете, как это сделать.
Заявки фрилансеров
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