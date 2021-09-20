Доброго дня, у меня на vds имеется несколько сайтов, некоторые из них периодически подвергаются ddos-атакам. Бывает что на какой-то сайт атака держится постоянная по 2-3е суток. Нужен специалист, который поможет решить эту проблему (установкой ПО или настройкой, ...
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- Защита от DDoSСистемное администрирование8 заявокЗакрытгод назад
Нужно реализовать ddos защиту от l4 атак. В данный момент проблемы с syn flood. Могу посылать атаки для реализации защиты. Обычная настройка линукса и iptables не помогают. Нужно именно фильтровать трафик. О цене договоримся.Защита от DDoSСистемное администрирование1 заявкаЗакрытгод назад
- $600
Нужен сайт по типу zyzzmarket com Подробнее о функционале: 1. Разбивка на категории (gift cards, accounts, other + чтобы мог добавлять новое) 2. подкатегории (сам чтобы мог добавлять) 3. Депозит на баланс аккаунта + возможность оплаты корзины 4. Возможность регистрировать ...BlockchainЗащита от DDoSСайты «под ключ»2 заявкиЗакрытгод назад
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Нужен простенький скрипт лотереи под ключ по типу live-loto. Основные требования: 1)Стильный дизайн 2)Пополнение: Фрикасса, Интеркасса, Пэй трио. 3)Защита от DDos атак. 4)Авторизация через соц-сети. 5)Автоматический вывод. 6)Админ панель. Если сможете разобраться, пишите, договоримся по вопросам, можем общаться в телеге.Защита от DDoSВеб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день! Наша компания ищет специалиста для выполнения задач (безопасность сайта) по проекту, а именно: [list][*]Проверка и выявление уязвимостей серверных компонентов[*]Поиск слабых мест в веб-окружении сервера[*]Проверка и анализ фаервола / открытых портов[*]Проверка на удалённое выполнение произвольного кода[*]Проверка ...Защита от DDoSТестирование ПО2 заявкиЗакрытгод назад
Какие требования:- Верстка адаптивного дизайна- Кроссбраузерность- Язык программирования Python- Понимание блокчейн-сети, а также создание приём платежей на сайте- Создание на сервере НОДЫ (Кто не понимает, что такое нода, ПОЖАЛУЙСТА, даже не оставляйте свои заявки на ...PythonBlockchainЗащита от DDoSВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Одним программистом реализован парсер товаров но не учтена защита сайта. Нужна функция на php скачивания потоком страниц с товарами, но чтобы не попасть в блокировку сайта защиту от ddos и qrator Реализовать функцию скачивания страниц с ...PHPЗащита от DDoSПрикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте ищу хорошего исполнителя который сможет настроить качественную защиту от DDoS атак на роутер. Нужен человек который сможет объяснить свои шаги и и принципы по которой работает его защита. Задача сделать как можно ...Защита от DDoSВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Суть задачи: Нужно получить токен в сети полигона. После подтверждения контракта будет списание usdc, оплата matic за газ и начисление на кошелек NFT. Суть в том что бы успеть раньше других ведь количество токенов лимитированное https://www.youtube.com/watch?v=PTr66yGD7fM ...NFTCloudFlareЗащита от DDoSПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Приветствую! Нужно создать высококачественный HYIP-проект под ключ. Красивый, грамотный,качественный дизайн и вёрстка на мою тематику. Скрипт нужен качественный, гибкий и безопасный. Возможен H-Script или Gold Coders.Два языка минимум. Админ панель, позволяющая управлять депозитами, процентными ставками, ...Защита от DDoSСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт2 года назад
Настройка ремаркетинга для WSR - автоматического сервиса по ускорению и защите сайтов Задача: Необходимо настроить ремаркетинг. Проект (и сайт) - автоматический сервис для ускорения и защиты сайтов ( [url=https://speed-and-defence.ru/]https://speed-and-defence.ru/[/url]). Присылайте резюме и указывайте примерную стоимость ...Защита от DDoSКонтекстная реклама4 заявкиЗакрыт2 года назад
Доработать лендинг для продажи сервиса по ускорению и загрузки сайта. Существующий лендинг находится на платформе [url=https://www.heroku.com]heroku[/url]. Его нужно перенести на WordPress и разместить на обычный хостинг. Текстовый и видео-контент предоставляет заказчик. Лендинг - https://speed-and-defence.ru/ Если вы хотели ...WordPressЗащита от DDoSСайты «под ключ»18 заявокЗакрыт2 года назад
Задача: Необходимо создать оптимизированный CRMP Mobile сервер и сайт проекта с защитой от DDOS атак, привязкой автодоната, эксклюзивной картой, хорошей графикой и собственным лаунчером для Android. Обязательные требования: 1)Стабильно работающий сервер и сайт, защищённый от DDOS атак и ...AndroidЗащита от DDoSВеб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $700
На тестовом сервере с ubuntu 20.04 нужно настроить отказоустойчивую ноду тора(тестовую). А именно: настроить onionshare на три ноды, на каждой ноде поднять TOR + nginx + L7 ddos protection через куки Защита от DDOS L7 https://github.com/theraw/The-World-Is-Yours ...JavascriptNginxUbuntuЗащита от DDoSСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется создать сайт и запустить его в работу. Сайт предназначается для онлайн-торговли в компьютерных играх. Основная игра –World of Warcraft. Но планируется запуск и других игр. На сайте будут представлены услуги, которые клиент будет заказывать ...Телеграм ботПерсонажи для игрыЗащита от DDoSSQLСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад
Приветствую, мне необходимо поставить сайт в топ списка поиска, добавить защиту от ddos атак и от перегрузок сайта. Есть возможная перспектива долгосрочного сотрудничества. Но на данный момент задача единоразовая. Пишите, кто готов взяться за выполнение, ...Защита от DDoSПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Требуется организовать собственный DNS-сервер с защитой от DDOS с помощью cloudns.net Просьба откликаться специалистов понимающих в NSI registry, master/primary/seconday dns-server, reverse-dns и панели DNS-manager. По деньгам не обижу, но стоимость работы оценить сложно, заказываю подобное решение впервые.Защита от DDoSСистемное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $300
Здравствуйте! Имею магазин на опенкарте. Тематика женские и мужские сумки [url=https://bagmove.com.ua/]https://bagmove.com.ua/[/url] Нужен человек (партнер) для поддержания этого магазина, а именно потребуется: 1. Следить за технической частью магазина 2. Наполнять магазин товарами 3. Заниматься продвижением в социальных сетях 4. Заниматься поиском и удалением ...OpenCartЗащита от DDoSНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Требуется: 1. Провести несколько нагрузочных стресс-тестов сайтов на предмет отказоустойчивости (тестируем работу CMS-движка). 2. Произвести подобие DDOS-атаки на наш сервер на предмет поиска слабых мест со стороны сети и серверного ПО. Базовые механизмы защиты от DDOS средствами ...ISPmanagerЗащита от DDoSСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $400
Требуется установка и настройка Node.js. Настройка и устранения ошибок сайта (движок самопис под Node.js) к сожалению человек занимающийся написанием кода для сайта уволился. Оптимизация сервера под большие нагрузки а также защита от Ddos.Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад