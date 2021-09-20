Заказать защиту от DDoS

Закажите защиту от DDoS прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закажите защиту от DDoS на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.

  • Защита от DDoS на сервере

    Доброго дня, у меня на vds имеется несколько сайтов, некоторые из них периодически подвергаются ddos-атакам. Бывает что на какой-то сайт атака держится постоянная по 2-3е суток. Нужен специалист, который поможет решить эту проблему (установкой ПО или настройкой, ...

    Защита от DDoS
    Системное администрирование8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Защита от DDOS атак L4

    Нужно реализовать ddos защиту от l4 атак. В данный момент проблемы с syn flood. Могу посылать атаки для реализации защиты. Обычная настройка линукса и iptables не помогают. Нужно именно фильтровать трафик. О цене договоримся.

    Защита от DDoS
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Аналог zyzzmarket com

    $600

    Нужен сайт по типу zyzzmarket com Подробнее о функционале: 1. Разбивка на категории (gift cards, accounts, other + чтобы мог добавлять новое) 2. подкатегории (сам чтобы мог добавлять) 3. Депозит на баланс аккаунта + возможность оплаты корзины 4. Возможность регистрировать ...

    BlockchainЗащита от DDoS
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Создать скрипт

    $45

    Нужен простенький скрипт лотереи под ключ по типу live-loto. Основные требования: 1)Стильный дизайн 2)Пополнение: Фрикасса, Интеркасса, Пэй трио. 3)Защита от DDos атак. 4)Авторизация через соц-сети. 5)Автоматический вывод. 6)Админ панель. Если сможете разобраться, пишите, договоримся по вопросам, можем общаться в телеге.

    Защита от DDoS
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Ищем специалиста по ряду задач (безопасность сайта)

    Добрый день! Наша компания ищет специалиста для выполнения задач (безопасность сайта) по проекту, а именно: [list][*]Проверка и выявление уязвимостей серверных компонентов[*]Поиск слабых мест в веб-окружении сервера[*]Проверка и анализ фаервола / открытых портов[*]Проверка на удалённое выполнение произвольного кода[*]Проверка ...

    Защита от DDoS
    Тестирование ПО2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Разработать маркет плейс на Python

    Какие требования:- Верстка адаптивного дизайна- Кроссбраузерность- Язык программирования Python- Понимание блокчейн-сети, а также создание приём платежей на сайте- Создание на сервере НОДЫ (Кто не понимает, что такое нода, ПОЖАЛУЙСТА, даже не оставляйте свои заявки на ...

    PythonBlockchainЗащита от DDoS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужна функция на php скачивания потоком страниц с товарами, но чтобы

    Одним программистом реализован парсер товаров но не учтена защита сайта. Нужна функция на php скачивания потоком страниц с товарами, но чтобы не попасть в блокировку сайта защиту от ddos и qrator Реализовать функцию скачивания страниц с ...

    PHPЗащита от DDoS
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Защита от DDoS атаки

    Здравствуйте ищу хорошего исполнителя который сможет настроить качественную защиту от DDoS атак на роутер.  Нужен человек который сможет объяснить свои шаги и и принципы по которой работает его защита.  Задача сделать как можно ...

    Защита от DDoS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Успеть сделать минт токена по готовому контракту в сети полигон

    Суть задачи: Нужно получить токен в сети полигона. После подтверждения контракта будет списание usdc, оплата matic за газ и начисление на кошелек NFT. Суть в том что бы успеть раньше других ведь количество токенов лимитированное https://www.youtube.com/watch?v=PTr66yGD7fM ...

    NFTCloudFlareЗащита от DDoS
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен HYIP-проект «под ключ»

    Приветствую! Нужно создать высококачественный HYIP-проект под ключ. Красивый, грамотный,качественный дизайн и вёрстка на мою тематику. Скрипт нужен качественный, гибкий и безопасный. Возможен H-Script или Gold Coders.Два языка минимум. Админ панель, позволяющая управлять депозитами, процентными ставками, ...

    Защита от DDoS
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка ремаркетинга

    Настройка ремаркетинга для WSR - автоматического сервиса по ускорению и защите сайтов Задача: Необходимо настроить ремаркетинг. Проект (и сайт) - автоматический сервис для ускорения и защиты сайтов ( [url=https://speed-and-defence.ru/]https://speed-and-defence.ru/[/url]). Присылайте резюме и указывайте примерную стоимость ...

    Защита от DDoS
    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка лендинга

    Доработать лендинг для продажи сервиса по ускорению и загрузки сайта. Существующий лендинг находится на платформе [url=https://www.heroku.com]heroku[/url].  Его нужно перенести на WordPress и разместить на обычный хостинг. Текстовый и видео-контент предоставляет заказчик. Лендинг - https://speed-and-defence.ru/ Если вы хотели ...

    WordPressЗащита от DDoS
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание CRMP сервера на телефоне

    Задача: Необходимо создать оптимизированный CRMP Mobile сервер и сайт проекта с защитой от DDOS атак, привязкой автодоната, эксклюзивной картой, хорошей графикой и собственным лаунчером для Android. Обязательные требования: 1)Стабильно работающий сервер и сайт, защищённый от DDOS атак и ...

    AndroidЗащита от DDoS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • OR + nginx + L7 ddos protection под ключ + клнсультация + видеомануал

    $700

    На тестовом сервере с ubuntu 20.04 нужно настроить отказоустойчивую ноду тора(тестовую). А именно: настроить onionshare на три ноды, на каждой ноде поднять TOR + nginx + L7 ddos protection через куки Защита от DDOS L7 https://github.com/theraw/The-World-Is-Yours ...

    JavascriptNginxUbuntuЗащита от DDoS
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Маркетплейс + продвижение + поддержка

    Требуется создать сайт и запустить его в работу. Сайт предназначается для онлайн-торговли в компьютерных играх. Основная игра –World of Warcraft. Но планируется запуск и других игр. На сайте будут представлены услуги, которые клиент будет заказывать ...

    Телеграм ботПерсонажи для игрыЗащита от DDoSSQL
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт первым в списке поисковиков

    Приветствую, мне необходимо поставить сайт в топ списка поиска, добавить защиту от ddos атак и от перегрузок сайта. Есть возможная перспектива долгосрочного сотрудничества. Но на данный момент задача единоразовая. Пишите, кто готов взяться за выполнение, ...

    Защита от DDoS
    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка собственного DNS-сервера

    Добрый день. Требуется организовать собственный DNS-сервер с защитой от DDOS с помощью cloudns.net Просьба откликаться специалистов понимающих в NSI registry, master/primary/seconday dns-server, reverse-dns и панели DNS-manager. По деньгам не обижу, но стоимость работы оценить сложно, заказываю подобное решение впервые.

    Защита от DDoS
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен человек для партнерства и поддержания интернет-магазина

    $300

    Здравствуйте!  Имею магазин на опенкарте. Тематика женские и мужские сумки [url=https://bagmove.com.ua/]https://bagmove.com.ua/[/url] Нужен человек (партнер) для поддержания этого магазина, а именно потребуется: 1. Следить за технической частью магазина  2. Наполнять магазин товарами 3. Заниматься продвижением в социальных сетях 4. Заниматься поиском и удалением ...

    OpenCartЗащита от DDoS
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нагрузочное тестирование сайтов

    Здравствуйте! Требуется: 1. Провести несколько нагрузочных стресс-тестов сайтов на предмет отказоустойчивости (тестируем работу CMS-движка). 2. Произвести подобие DDOS-атаки на наш сервер на предмет поиска слабых мест со стороны сети и серверного ПО. Базовые механизмы защиты от DDOS средствами ...

    ISPmanagerЗащита от DDoS
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка Centos OS сервера (Node.js + Ddos)

    $400

    Требуется установка и настройка Node.js. Настройка и устранения ошибок сайта (движок самопис под Node.js) к сожалению человек занимающийся написанием кода для сайта уволился. Оптимизация сервера под большие нагрузки а также защита от Ddos.

    CentOSNode.jsЗащита от DDoS
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад