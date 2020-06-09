Настройка собственного DNS-сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка371 просмотр

Добрый день.

Требуется организовать собственный DNS-сервер с защитой от DDOS с помощью cloudns.net

Просьба откликаться специалистов понимающих в NSI registry, master/primary/seconday dns-server, reverse-dns и панели DNS-manager.

По деньгам не обижу, но стоимость работы оценить сложно, заказываю подобное решение впервые.

5 лет назад
alphainfinity
Алексей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

svolodimir
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
Опытный профессионал. Продвинутые знания в области системного администрирования. Быстрое и точное выполнение задания. Рекомендую.
Отличное и понятное ТЗ и своевременная оплата.Рекомендую

Заявки фрилансеров

svolodimir
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад