Настроить новый сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка181 просмотр

Добрый день, необходимо перенести сайт на cms WordPress на новый сервер, раскатать из бекапа, настроить доступы и оптимизировать работу сервера. Текущий сервер Ubuntu 16.04 с панелью vestacp. Новый сервер Debian 10 панель myVestaCp форк Весты. Время простоя сайта должно быть минимальным, в идеале на время смены A записи.  Самостоятельный перенос не получился, в связи с ошибками доступа в .htaccess вываливались ошибки 500, 404 и прав cms у плагинов нехватало доступов к серверу, т.к. время простоя кретично, на исправление всех ошибок требуется время, было решено отказаться от самостоятельного переноса и прибегнуть к сторонним услугам

Интересуют сроки  и стоимость выполненых работ.

DebianUbuntuWordPress
5 лет назад
guest_15914519379028
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
315 отзывов
5 лет назад
#1
Системное администрирование