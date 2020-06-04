Настроить новый сервер

Добрый день, необходимо перенести сайт на cms WordPress на новый сервер, раскатать из бекапа, настроить доступы и оптимизировать работу сервера. Текущий сервер Ubuntu 16.04 с панелью vestacp. Новый сервер Debian 10 панель myVestaCp форк Весты. Время простоя сайта должно быть минимальным, в идеале на время смены A записи. Самостоятельный перенос не получился, в связи с ошибками доступа в .htaccess вываливались ошибки 500, 404 и прав cms у плагинов нехватало доступов к серверу, т.к. время простоя кретично, на исправление всех ошибок требуется время, было решено отказаться от самостоятельного переноса и прибегнуть к сторонним услугам

Интересуют сроки и стоимость выполненых работ.