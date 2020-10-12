Настройка сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки555 просмотров

Приветствую вас!

Просьба, пишите только те, кто разбирается!

Есть купленный сервер, на котором некорректно установили BILL manager и ISP manager.

Необходимо: 

- все проекты, которые есть на ISP manager скачать;

- почистить сервер;

- установить BILL manager и ISP manager, чтобы все там было связано и работало корректно.

Более детально можем обсудить через Skype.

Спасибо!

5 лет назад
arisgev84
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$2
29 дней
Escrow
Vsio super
Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

Бахтадзе
 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
134 отзыва(-3)
5 лет назад
DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
315 отзывов
5 лет назад
#1
Системное администрирование