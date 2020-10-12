Настройка сервера

Приветствую вас!

Просьба, пишите только те, кто разбирается!

Есть купленный сервер, на котором некорректно установили BILL manager и ISP manager.

Необходимо:

- все проекты, которые есть на ISP manager скачать;

- почистить сервер;

- установить BILL manager и ISP manager, чтобы все там было связано и работало корректно.

Более детально можем обсудить через Skype.

Спасибо!