Всем привет! Просьба, пишите только те, кто разбирается!Необходимо сделать установку клиента ROUNDCUBE для почты на сервер, там уже стоит ISP manager.Более детально можно будет обсудить в Skype. И там же проверить, чтобы все работало.
Нужно поднять сервер с майнкрафтом
Есть задача поднять сервер с майнкрафтом и помочь отстроить игру. У кого есть опыт, предлагайте услуги и стоимость работы.
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