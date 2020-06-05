Нужно поднять сервер с майнкрафтом

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка403 просмотра

Есть задача поднять сервер с майнкрафтом и помочь отстроить игру. У кого есть опыт, предлагайте услуги и стоимость работы.

5 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

chiastr
Илья 
22 года
7 лет в сервисе
Был
23 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
Илья всё рассказал, показал и настроил, постоянно был на связи. Благодарю за оперативно выполненную работу! Апдейт: в итоге не всё получилось настроить, другой человек доделал работу.
Заказчик отличный, потому как требования были четкими, крайне рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

chiastr
Илья 
22 года
7 лет в сервисе
Был
23 дня назад
1 отзыв
5 лет назад