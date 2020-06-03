Ищем специалистов в штат (подробнее в описании)&#8203;

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки713 просмотров

В связи с расширением компании требуются специалисты наследующие должности:

Веб-дизайнер

3D-дизайнер

Веб программист (битрикс, опенкард, WP, фреймворки)

Прикладной программист (знание с#, с+, ASP.net, Python

Программист по ботам.

Подробности в личку или телеграм

ASP.NETPythonWordPress
5 лет назад
guest_15880821740296
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Владимир
 
37 лет
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Вероника
 
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5 лет назад