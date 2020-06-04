Нужно выполнить настройки на сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки461 просмотр
  • Нужно поставить Docker
  • Настроить сервер на максимальную производительность
  • Запустить сайт с композа и добавить туда реверс прокси
Docker
5 лет назад
heidikov
Роман 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

svolodimir
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, быстро и без лишних вопросов выполнил поставленную задачу, рекомендую!
Отличный и грамотный заказчик, приятно иметь дело, рекомендую

Заявки фрилансеров

svolodimir
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Дмитрий
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
125 отзывов(-2)
5 лет назад
Семен
 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
327 отзывов
5 лет назад