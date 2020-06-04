Подбор оборудования и схема подключения для домашней сети

Доброго времени! Планирую подключать интернет в квартиру, хочется стабильной работы, но опыта в выборе оборудования нет.

вводные данные:

1. в квартиру подведена витая пара в слаботочный щит, который находится в шкафу.

2. в каждую комнату разведена витая пара (за телевизоры)

какие есть варианты для организации стабильной домашней сети WiFi ? Выносить что-то из щитка не хотелось бы. Возможен вариант установки репитеров/роутеров уже в комнате/комнатах скрыто за теми же телевизорами. Какие при этом покупать комплектующие?