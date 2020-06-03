Файлы на сервере были закодированы вирусом-шифровальшиком (idB8EBE51D.[3441546223 собака qq.com]. Необходимо их расшифровать.
Изменение домена - переадресация сайта
Требуется перенести сайт на новый домен, сохранив и на старом.
Настроить переадресацию, чтобы не потерять поисковую выдачу.
Хочу всё сделать самостоятельно с Вашими подсказками.
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