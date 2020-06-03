Изменение домена - переадресация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки535 просмотров

Требуется перенести сайт на новый домен, сохранив и на старом.

Настроить переадресацию, чтобы не потерять поисковую выдачу.

Хочу всё сделать самостоятельно с Вашими подсказками.

5 лет назад
ennipatan1989
Евгений 
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