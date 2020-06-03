Требуется перенести сайт на новый домен, сохранив и на старом. Настроить переадресацию, чтобы не потерять поисковую выдачу. Хочу всё сделать самостоятельно с Вашими подсказками.
Взломали скайп, поменяли почту, телефон. Нужно восстановить доступ!
Добрый день! Взломали скайп, нужно восстановить доступ. Через майкрософт восстановить не удалось. Через телефон тоже. Ждем ваши предложения.
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