Взломали скайп, поменяли почту, телефон. Нужно восстановить доступ!

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки653 просмотра

Добрый день! Взломали скайп, нужно восстановить доступ. Через майкрософт восстановить не удалось. Через телефон тоже. Ждем ваши предложения. 

5 лет назад
greek22
Кирилл 
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