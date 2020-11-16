Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
4 года назад
Георгий справился с задачей очень быстро, обработал кучу файлов и десятки гигабайт) Рекомендую.
Ответный отзыв
Все прошло гладко.
$3
10 баллов
4 года назад
Георгий ответственно подошел к задаче, выполнили все быстро и качественно. 👍
Ответный отзыв
Спасибо, сработались.
$11
10 баллов
4 года назад
Выполнено быстро. Спасибо!
Ответный отзыв
Сработались. Планируем дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
$6
10 баллов
4 года назад
Все сделано супер оперативно, чётко по тз, без лишних вопросов. Будем работать дальше над другими проектами. К сотрудничеству рекомендую.
Ответный отзыв
Четкое задание, мгновенная оплата в один клик. Рекомендую.
Наполнение сайтов
29 отзывов(-1)
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системное администрирование
10 отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга