Weblancer74

Георгий Weblancer74

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Banana081
55 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mikeromanov
Михаил 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сжать фото массово
Георгий справился с задачей очень быстро, обработал кучу файлов и десятки гигабайт) Рекомендую.
Все прошло гладко.
Ответный отзыв
mikeromanov
Михаил 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$3
10 баллов
4 года назад
Наполнить сайт, bitrix
Георгий ответственно подошел к задаче, выполнили все быстро и качественно. 👍
Спасибо, сработались.
Ответный отзыв
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 часов назад
$11
10 баллов
4 года назад
Разместить файлы на хостинг
Выполнено быстро. Спасибо!
Сработались. Планируем дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
mikeromanov
Михаил 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$6
10 баллов
4 года назад
Наполнить товаром
Все сделано супер оперативно, чётко по тз, без лишних вопросов. Будем работать дальше над другими проектами. К сотрудничеству рекомендую.
Четкое задание, мгновенная оплата в один клик. Рекомендую.
Ответный отзыв
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29 отзывов(-1)
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системное администрирование
10 отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
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