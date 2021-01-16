Необходимо реализовать функцию добавления карты на страницу сайта, работающего на WordPress. Требуется возможность выбрать точку на карте для отображения. Убедитесь, что карта интегрируется без ошибок и соответствует дизайну сайта.
- $10Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Требуется разработать привлекательную обложку для группы автожурнала на платформе vk.com. Если работа будет выполнена успешно, возможно сотрудничество по созданию обложки для ok.ru.Баннеры40 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется провести внутреннюю оптимизацию сайта, исправить все выявленные ошибки и внести необходимые правки для улучшения позиций в поисковых системах. Ожидается полный анализ текущего состояния сайта и реализация рекомендаций по SEO.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется настройка турбостраниц на сайте для повышения скорости загрузки и улучшения пользовательского опыта. Необходимы навыки в системном администрировании и оптимизации веб-ресурсов.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется создать страницу с формой обратной связи на сайте, работающем на WordPress. Необходимо обеспечить корректную работу формы и ее интеграцию в существующий сайт.Завершен3 года назад
- $15
Нужно сделать оптимизацию сайта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Для автомобильного сайта нужно отрисовать динамический баннер. Размер 468х60. Смысл - рекламное место сдается. Просто и со вкусом. Бюджет ограничен.Баннеры18 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно внести правки на сайт. Сайт на WP. Всего будет 9 заданий Примеры: 1. Необходимо сделать 301 редирект со страниц со слешом ("/") в конце URL на ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый вечер! Требуется качественная оптимизация сайта и работы по продвижению по низкочастотным запросам.Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
У сайта нужно обновить SSL сертификат.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. У меня есть дизайн сайта (примерно - 5 страниц) Нужна верстка + натяжка движка. CMS WordPress.Завершен5 лет назад
Добрый день. Сайт WP, нужно устранить ошибки, которые есть на сайте.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Задача: сделать простой сайт с компаниями и отзывами. Тематика финансы. Шаблонное решение подойдет. Wordpress приветствуется.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужно вести изменения на сайт - WP. И настроить парсинг отзывов и новостей.Завершен6 лет назад
Добрый день! нужно установиться SSL сертификат. На рег.ру он уже был, но срок закончен, поэтому нужно еще на год активировать. Как это сделать я не знаю.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! На сайте не работает форма обратной связи. Нужно оперативно настроить. Сайт на WP.Системное администрирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер! Требуется внутренняя оптимизация сайта. Исправить все ошибки, внести изменения, сделать правки.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Требуется продвижение сайта в yandex и Google. Тематика - авто. Готов рассмотреть разные варианты сотрудничества. ВАЖНО - обращаю внимание на время на сайте и на отзывы.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно отрисовать аварку для группы вконтакте. Тема - автомобили.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад