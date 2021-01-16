Banana081

Иван Милко Banana081

 
55 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

illeking
Арсений 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
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Рекомендую к сотрудничеству
Отличный исполнитель! Рекомендую!
Ответный отзыв
AlexMorgan45
Александр 
34 года
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Страница с формой
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Все отлично. Четкая постановка задачи, быстрая оплата.
Быстро, качественно и недорого. Рекомендую!
Ответный отзыв
dimatutin
Дмитрий 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
4 года назад
Оптимизировать сайт на cms WordPress
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Иван, спасибо Вам за заказ. Приятно с Вами работать!
Профессионал своего дела. Быстро, качественно и недорого. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Сайт
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Отличный заказчик, четкая задача и оплата в срок. Рекомендую.
Однозначно рекомендую данного исполнителя! Все качественно и в срок!
Ответный отзыв
R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Исправить ошибки
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Отличный заказчик! Понятная задача и оплата в срок, рекомендую!
Отличный исполнитель! Рекомендую!
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