Исправить ошибки

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Добрый день. 

Сайт WP, нужно устранить ошибки, которые есть на сайте.

4 года назад
Banana081
54 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$15
2 дня
WMZ
Отличный исполнитель! Рекомендую!
Отличный заказчик! Понятная задача и оплата в срок, рекомендую!